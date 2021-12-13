ليلة عملاقة للثلاثي دورانت ويانيس وليبرون

وشهدت الأمسية أيضاً فوز ميلووكي باكس حامل اللقب على نيويورك نيكس 112-97 ولوس أنجليس ليكرز على أورلاندو ماجيك 106-94.

في المباراة الاولى، تألق دورانت بشكل لافت محرزًا أيضًا تسع تمريرات حاسمة، وواصل عروضه الهجومية القوية، حيث يتصدر ترتيب الهدّافين بـ 28.5 نقطة مع 7.6 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة. كما تمكّن من تخطي عتبة الخمسين نقطة في مباراة واحدة للمرة السابعة في مسيرته.

وعزّز نتس موقعه في صدارة المنطقة الشرقية بـ 19 انتصارًا مقابل 8 هزائم، بينما يقبع بيستونز في المركز الأخير بـ 4 انتصارات و22 خسارة.

ونجح دورانت في حمل كرة النار في ظل غياب لاعبَين أساسيين عن فريقه، جيمس هاردن وبول ميلساب، بالإضافة الى استمرار غياب كايري إرفينغ الذي يرفض تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، ما حرمه من خوض أي مباراة بعد هذا الموسم.

وقال دورانت "كنت أعرف أنه عليّ قيادة الهجوم أكثر الليلة. وقعنا في فخ الكرات الضائعة، وكنت من بين المسؤولين عن ذلك أيضًا، لذا قرّرت ان أبادر اكثر الى التسديد".

إضافة لى مجهوده الهجومي، برز حضور دورانت ايضًا من الناحية الدفاعية مع سبع متابعات، ليحقّق نتس فوزه الثالث في آخر أربع مباريات.

سجّل ايضاً صانع الالعاب الاسترالي باتي ميلز 18 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة من جانب نتس، وأضاف لاماركوس ألدريج 15 نقطة وكام توماس 13.

وتابع دورانت حديثه "قدّمنا ربعًا رابعًا جيدًا. سجّلنا بعض السلات السهلة. وفي ظل غياب بعض اللاعبين، برز لاعبون آخرون، وقدموا أدوارًا مختلفة لنا".

من جانب بيستونز، أحرز كادي كونينغهام 26 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، ليواصل الفريق عروضه المتعثرة هذا الموسم حيث لم يحقق سوى أربعة إنتصارات الى حدّ الآن.

وكان دورانت تعرّض في وقت سابق الى غرامة 25 ألف دولار من جانب رابطة الدوري، لشتمه أحد مشجعي أتلانتا هوكس في أرض الاخير الجمعة.

ويعتبر لاعب غولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري اللاعب الوحيد الذي سجّل 50 نقطة في مباراة هذا الموسم وذلك بمواجهة هوكس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلّق مدرّب نتس الكندي ستيف ناش عن أداء دورانت "كان مذهلاً للغاية الليلة. قام أيضًا ببعض التصديات الدفاعية وقدم أداءً دفاعيا مذهلاً في الربع الرابع".



يانيس يتألق في نيويورك

في نيويورك، أحرز الوحش اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الـ"تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) الأولى هذا الموسم وأضاف كريس ميدلتون 24 نقطة ليقودا ميلووكي باكس حامل اللقب إلى تخطي نيكس بسهولة 112-97.

وأحرز أنتيتوكونمبو 20 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة وكان من بين سبعة لاعبين في فريقه تخطوا عتبة العشر نقاط.

سجّل أيضًا بوبي بورتيس 19 نقطة ورودني هود 14 بعد دخولهما من دكة البدلاء لمصلحة ميلووكي.

ومُني نيكس بخسارته الثامنة في عشر مباريات.

وبرز من جانب نيكس، كوينتين غرايمس الذي خاض مباراته الاولى في الدوري بتسجيله 27 نقطة، من بينها سبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة وهو رقم قياسي للاعب مبتدئ في صفوف نيكس.

وفي لوس انجليس، حقق ليبرون جيمس تريبل دابل مع 30 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود ليكرز الى الفوز على أورلاندو ماجيك 106-94.

من أصل نقاطه الـ 30، سجل جيمس 14 نقطة بمفرده في الربع الثالث لليكرز ليسهم بفوز فريقه للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات.

وأحرز جيمس التريبل دابل الـ 101 في مسيرته، ليحقّق ليكرز فوزه الثاني توالياً رغم غياب نجم الإرتكاز أنتوني ديفيس بداعي الإصابة في ركبته اليسرى، حيث كشف المدرب فرانك فوغل انّ اللاعب سيعود قريبًا.

وفي بورتلاند، سجّل أنتوني ادواردز 24 نقطة ليفسد مينيسوتا تمبروولفز عودة داميان ليلارد وتغلب على بورتلاند ترايل بلايزرز 116-111.

عاد نجم بورتلاند ليلارد الى الملاعب بعدما غاب عن المباريات الخمس الاخيرة بداعي الإصابة، وسجّل 24 نقطة مع 11 متابعة وست تمريرات حاسمة في 37 دقيقة.

