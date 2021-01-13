ليلة استعراضية لدورانت وليبرون وامبيد

سجّل دورانت 34 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فقلب فريقه بروكلين نتس تأخره بفارق 18 نقطة وتغلب على دنفر ناغتس 122-116.

وأضاف المخضرم دورانت 9 متابعات وزميله بروس بوين 16 نقطة متألقا بعد حلوله بدلا من نجم بروكلين كايري إيرفينغ.

وعادلت رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت النتيجة 113-113 قبل 2:16 دقيقتين على انتهاء الوقت.

أضاف دورانت بعدها النقاط الست التالية لنتس، حارما ناغتس من تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج ملعبه.

ولدى الخاسر، سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات، لكنها لم تكن كافية في ظل تفوق بروكلين 68-46 في الشوط الثاني.

وبخسارته السادسة في 11 مباراة، تراجع دنفر الى المركز العاشر في المنطقة الغربية، فيما حقق بروكلين فوزه السادس مقبل العدد عينه من الخسارات.

ونجح بروكلين في حسم المباراة في ظل غياب نجمه الآخر إيرفينغ للمباراة الرابعة تواليا لأسباب شخصية.

ويبقى موعد عودته مجهولا، فيما يراجع فريقه ورابطة الدوري شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره دون كمامة.

هاردن يريد الرحيل

وفي هيوستن، حصد لوس انجليس ليكرز فوزه التاسع في 12 مباراة، على حساب روكتس 117-100، ليتربع على صدارة المنطقة الغربية.

مرّة جديدة، كان النجم ليبرون جيمس العلامة الفارقة في تشكيلة حامل اللقب، فسجل 26 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما قدم زميله النجم الآخر أنتوني ديفيس اداء دفاعيا رائعا مع 19 نقطة و10 متابعات و5 صدات "بلوك شوت".

وفي الربع الثاني، سجّل "الملك" ليبرون سلة استعراضية من خارج القوس، عندما سدّد الكرة وادار ظهره الى الملعب قبل ان تهبط في سلة الخصم. ولم يتمالك زملاؤه أنفسهم كاسرين مسافة التباعد البالغة 1,80 متر والمفروضة من رابطة الدوري.

قال أفضل لاعب في نهائي الدوري الماضي إنه التفت الى زميله الألماني دنيس شرودر الذي تحداه بتسجيل الثلاثية "يجب أن تنظر أحيانا في العين" لتكسب الرهان.

ولدى روكتس، تعاظمت أزمة الفريق، فيما قدّم نجماه جيمس هاردن (16 نقطة) وجون وول (10 نقطة) اداء فرديا على حساب اللعب الجماعي.

وكرّر الهداف هاردن، المكنى "بيرد" (اللحية)، رغبته بالرحيل "أحب هذه المدينة، لقد قدمت حقا كل ما في وسعي. الوضع الحالي جنوني. لا أعتقد أن بالإمكان إصلاحه". ردّ عليه وول "هيا يا زميلي، هل تريد ترك السفينة بعد 9 مباريات فقط؟".

45 نقطة لامبيد

وتعملق لاعب الارتكاز الكاميروني جويل امبيد مسجلا 45 نقطة لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على ميامي هيت وصيف الموسم الماضي 137-134 بعد التمديد.

وخيّمت على المباراة غيابات عديدة بين لاعبي الفريقين بسبب كورونا، فدفع كل مدرب بثمانية لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى المفروض من الرابطة.

والى نقاطه الغزيرة، التقط امبيد 16 متابعة، فساهم في تحقيق فريقه فوزه الأول بعد 3 خسارات.

وفي غضون 3 دقائق و30 ثانية في الربع الثالث، سجل 14 نقطة ليضع فيلادلفيا على السكة الصحيحة، ثم عادل في الوقت القاتل 120-120 قبل 4 ثوان على نهاية الوقت.

أضاف في الوقت الإضافي 12 نقطة، قبل أن تحسم رمية بعيدة من الشاب داكوتا ماتياس المباراة.

وبرز مع الفائز داني غرين صاحب 9 ثلاثيات في أعلى رصيد في مسيرته من خارج القوس.

وغاب عن هيت نجومه جيمي باتلر وبام أديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش، ما فتح الباب أمام تايلر هيرو لتسجيل 34 نقطة.