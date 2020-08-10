ليلارد يدك سلّة فيلادلفيا بـ51 نقطة!

سجل نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد 51 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124-121 والاحتفاظ بأمله في بلوغ الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها ليلارد حاجز الخمسين نقطة هذا الموسم والعاشرة في مسيرته ليبقى على مقربة من ممفيس غريزليز صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل إلى البلاي أوف.

وكان ليلارد تعرض لحملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فشله في ترجمة رميتين حرتين حاسمتين خلال خسارة فريقه أمام لوس انجليس كليبرز السبت لكنه رد بأفضل طريقة ممكنة على منتقديه في مواجهة سيكسرز.

وقال ليلارد "كانت هذه المباراة مختلفة لأن موسمنا كان على المحك. لو خسرنا هذه المباراة لما كان مصيرنا بأيدينا. اعتقد بأننا ردينا بأفضل طريقة ممكنة وكنا على الموعد".

وأضاف "لقد أظهرنا روحا قتالية في الوقت المناسب".

وأشاد مدرب بورتلاند تيري ستوتس بليلارد بقوله "لقد اظهر التصميم الذي يلعب به خلال مسيرته. لا اعتقد بأن أحدا كان يكترث كيف ستكون ردة فعله الليلة".

أما نجم الفريق المخضرم كارميلو انتوني فقال "كان فوزنا الليلة صعبا للغاية، كان يتعين علينا بذل جهود إضافية لتحقيقه وقد نجحنا في ذلك".

وخسر سيكسرز جهود نجمه الكاميروني جويل امبييد لإصابة في كاحله منتصف الربع الأول بعد سقوطه بشكل خاطئ من دون ان يدلي اي مسؤول في فريقه عن وضعه الصحي ومدى خطورة اصابته بعد المباراة. وفي حال غياب امبييد عن مواجهة فريقه ضد بوسطن في الأدوار الإقصائية ستصبح مهمته معقدة بكل تأكيد.

وتأتي إصابة امبييد لتزيد من محن سيكسرز الذي يعاني أيضا من إصابة أخرى لنجمه الاسترالي بن سيمونز في الركبة سيخضع على اثرها لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وتبدو المنافسة حامية الوطيس بين أربعة فرق هي بلايزرز وممفيس وسان انطونيو وفينيكس حيث لا يفصل بينها سوى فارق ضئيل لانتزاع احدى بطاقات البلاي اوف.

وأدى فوز بورتلاند ترايل بلايزرز إلى خروج نيو اورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز من السباق لانتزاع إحدى بطاقات البلاي أوف.

وسجل صانع الألعاب الكاميروني باسكال سياكام 26 نقطة ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على ممفيس غريزليز 108-99 ليحسم المركز الثاني لفريقه حامل اللقب الموسم الماضي في المجموعة الشرقية وراء المتصدر ميلووكي باكس.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديلون بروكس مع 25 نقطة.

ورفع رابتورز رصيده إلى 50 فوزا مقابل 19 خسارة.

وتغلب سان انطونيو سبيرز الساعي إلى التواجد في البلاي أوف للمرة الثالثة والعشرين تواليا على نيو اورليانز بيليكانز 122-113.

وسجل ديمار ديروزان 27 نقطة بينها 15 في الربع الأخير في حين كان أفضل مسجل في صفوف الخاسر نجمه الصاعد زيون وليامسون مع 25 نقطة في 27 دقيقة.

وساهم الثنائي اوستن ريفرز وجيمس هاردن في فوز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 129-112 بتسجيلهما 41 و32 نقطة تواليا.

وتغلب بوسطن سلتيكس على اورلاندو ماجيك 122-119 بعد التمديد بفضل 29 نقطة لجايسون تاتوم بينها 5 نقاط في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي و5 أيضا في الوقت الاضافي.

وتغلب برولكين نتس على لوس انجليس كليبرز 129-120 بفضل 27 نقطة لكاريس لوفير و25 لجو هاريس وضمن المركز السابع ومواجهة تورونتو في البلاي أوف، ولم تنفع النقاط ال39 التي سجلها نجم كليبرز كاوهي لينارد في إبعاد الهزيمة عن فريقه.

وحسم نتس نتيجة المباراة بشكل كبير في نهاية الشوط الأول عندما تقدم على منافسه بفارق 21 نقطة (45-24) وحاول كليبرز العودة في الشوط الثاني من دون ان ينجح في ذلك.

واستمر غياب أبرز نجوم نتس عن صفوفه وهم كيفن دورانت وكايري ايرفينغ ودياندري جوردان.