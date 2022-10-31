ليكرز يُحقق فوزه الأول وخسارة جديدة لووريرز

في لوس أنجليس، أضاف أنتوني ديفيس 23 نقطة و15 متابعة وساهم راسل ويستبروك بـ18 نقطة من مقاعد البدلاء و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليحقق ليكرز فوزه الاول هذا الموسم بعد خمس هزائم تواليًا.

بعد سقوطه في المباريات الخمس الأولى، عادل ليكرز سجل 2014-2015 لأسوأ بداية في تاريخه الذي بدأ في 1947. لكن بهذا الفوز، تجنب رقمًا قياسيًا سلبيًا ومنح المدرب دارفين هام انتصاره الاول.

سجل ليكرز أعلى رصيد من النقاط هذا الموسم وحقق أكبر فارق نقاط أيضًا في الربع الاخير ليلحق بناغتس الهزيمة الثالثة رغم نقاط الصربي نيكولا يوكيتش الـ23 و14 متابعة، مقابل أربعة انتصارات.

في وقت سابق في لوس أنجليس، حقق زيون ويليامسون عودة رائعة من إصابة في الورك الأيمن مسجلا 21 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليقود نيو أورليانز بيليكانز للفوز 112-91 على كليبرز.

عزز بيليكانز سجله الى 4-2 هذا الموسم و3-1 عندما يشارك ويليامسون، اللاعب الذي حل في المركز الاول في درافت الدوري عام 2019.

لعب ويليامسون 31 دقيقة مع عودته بعد تعرضه للإصابة خلال سقوطه قبل أسبوع في الخسارة 122-121 في الوقت الإضافي أمام يوتا جاز.

أدت إصابة في الركبة إلى خوض ويليامسون (22 عامًا) 24 مباراة فقط في موسمه الاول وغاب طيلة الماضي بسبب كسر في القدم اليمنى.

يحقق حتى الآن هذا الموسم معدلات 21.8 نقطة في المباراة و8 متابعات.

سقوط آخر لووريرز

في ديترويت، سجل ستيفن كوري 32 نقطة هي الاعلى في المباراة وأضاف جوردان بول 30، لكن ذلك لم يشفع لووريرز بعد أن تجاوز لاعبو بيستونز الخمسة الأساسيون حاجز العشر نقاط ليقودوا فريقهم للفوز على حامل اللقب 128-114.

كان ساديك باي الأفضل مع 28 نقطة مقابل 24 لأيزايا ستيوارت و13 متابعة بالاضافة الى 23 نقطة لكايد كانينغهام مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة و21 نقطة للكرواتي بويان بوغدانوفيتش.

كان هذا الانتصار الثاني فقط لديترويت هذا الموسم في سبع مباريات، فيما بقي ووريرز الذي سقط في المباراة السابقة أمام تشارلوت هورنتس من دون فوز خارج الديار هذا الموسم من ثلاث مباريات وتراجع سجله إلى 4-3.

وسجل دونوفان ميتشل 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة، كلاهما الأعلى في المباراة، ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 121-108. أضاف كيفن لوف 29 نقطة من مقاعد البدلاء ليعزز كليفلاند سجله إلى 5-1 في وصافة الشرقية.



وأحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 44 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز 114-105 على ضيفه أورلاندو ماجيك.

سجل جايلن بروان 24 نقطة مع 10 متابعات فيما أضاف كل من جايسون تايتوم ومالكولم بروغدون القادم من مقاعد البدلاء 23 نقطة، ليقودوا بوسطن سلتيكس للفوز 112-94 على ضيفه واشنطن ويزاردز الذي كان الافضل في صفوفه اللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 17 نقطة و13 متابعة.

في فينيكس، أحرز ديفن بوكر 30 نقطة ليقود صنز للفوز على هيوستن روكتس 124-109، في مباراة وصل فيها سبعة لاعبين من أصحاب الارض الى حاجز العشر نقاط أقله ليعزز الفريق سجله الى 5-1.

وسجل كيلدون جونسون 25 نقطة وأضاف دوغ ماكديرموت 23 من الدكة ليقودا سان أنتونيو سبيرز للفوز 107-98 على الضيف مينيسوتا تمبروولفز.