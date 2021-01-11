ليكرز يواصل صحوته ويستعيد الصدارة

ويدين ليكرز بفوزه الى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان أفضل مسجل في صفوفه وفي المباراة برصيد 27 نقطة مع أربع متابعات، متوفقا على هداف الدوري في الأعوام الثلاثة الاخيرة نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي سجل 20 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات.

وأضاف النجم الآخر في صفوف ليكرز "الملك" ليبرون جيمس 18 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان كريستيان وود أفضل مسجل في صفوف روكتس برصيد 23 نقطة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليكرز منذ خسارته أمام ضيفه سان انتونيو سبيرز 109-118 الخميس، والثامن هذا الموسم في 11 مباراة فاستعاد صدارة الدوري من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي لعب 10 مباريات فقط حتى الان.

وفرض ليكرز أفضليته على أغلب فترات المباراة وتحديدا الربع الثاني الذي حسمه بفارق 15 نقطة (40-25) بعدما كسب الأول بفارق 4 نقاط (25-21) لينهي الشوط الأول في صالحه بفارق 19 نقطة (65-46).

وحاول هيوستن روكتس تدارك الموقف في الربع الثالث وكسبه بفارق 6 نقاط (29-23)، لكن سرعان ما استعاد الضيوف السيطرة في الربع الأخير وكسبوه بفارق 5 نقاط (32-27).

وقاد النجم كواهي لينارد القطب الثاني لمدينة لوس انجليس، كليبرز الى استعادة التوازن عقب الخسارة المخيبة أمام غولدن ستايت ووريرز (105-115) بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة، والفوز على ضيفه شيكاغو بولز 130-127.

وسجل لينارد 35 نقطة بينها 21 نقطة في الربع الثالث، وأنهى المباراة بسبع رميات ثلاثية بينها واحدة في الربع الثالث مكنته من تجاوز حاجز 10 الاف نقطة منذ بدء مسيرته الاحترافية، وأضاف بول جورج 28 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

ولم تنفع الضيوف النقاط الـ45 التي سجلها زاش ليفاين في تجنيب فريقه شيكاغو الخسارة الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم.

وفرض النجم كيفن دورانت نفسه نجما في مباراة فريقه بروكلين نتس بتسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة لكنها لم تكن كافية لقيادته الى الفوز على فريقه السابق ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث خسر 116-129.

وكانت المباراة الأولى التي يخوضها دورانت بعد غياب 10 أيام بسبب الحجر الصحي إثر مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ودفع بروكلين نتس الذي خاض المباراة في غياب نجمه الاخر كايري ايرفينغ المصاب، ثمن أدائه المخيب في الربع الثالث والذي خسره بفارق 19 نقطة (18-37) وبالتالي تخلفه بفارق 13 نقطة حافظ عليها الضيوف بعدما فرضوا التعادل في الربع الأخير.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 96-88، وغولدن ستايت ووريرز على تورونتو رابتورز 106-105، وخسر نيويورك نيكس أمام دنفر ناغتس 89-114، وديترويت بيستونز أمام يوتا جاز 86-96.