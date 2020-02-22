ليكرز يهزم غريزليز ويعزز صدارته للمنطقة الغربية

والفوز هو الرابع توالياً لليكرز والثالث توالياً له على غريزليز هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 42 فوزاً مقابل 12 خسارة.

وساهم نجما الفريق ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس بأكثر من نصف نقاط ليكرز، فسجل الأول 32 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 28 نقطة و13 متابعة.

تقدم ليكرز في نهاية الشوط الاول بفارق 19 نقطة (60-41)، ثم نجح غريزليز في فرض سيطرته على مجريات الربع الثالث تماما مقلصا الفارق الى خمس نقاط في احدى مراحله، قبل ان يقول ليكرز كلمته في الربع الاخير وينهي المباراة بفارق مريح.

ويلتقي ليكرز مع بوسطن سلتيكس ثالث المنطقة الشرقية الأحد في مواجهة نارية وثأرية بالنسبة إلى الأول بعد تلقيه خسارة قاسية في عقر دار منافسه قبل حوالي شهر.

في المقابل، استعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي نغمة الانتصارات إثر تغلبه على فينيكس صنز 118-101 محققاً فوزه الثامن توالياً على ملعبه.

وكان بروكلين نتس أوقف سلسلة من 15 انتصاراً لرابتورز قبل يومين.

وفرض الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 37 نقطة بينها 25 نقطة في الشوط الأول بالإضافة إلى 12 متابعة. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفين بوكر مع 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وعزز رابتورز بالتالي مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس المتصدر رافعاً رصيده إلى 41 انتصاراً مقابل 15 هزيمة.

وقاد غوردون هايوارد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 127-117 بتسجيله 29 نقطة. وأضاف زميلاه جايسون تاتوم ودانيال تيس 28 و25 نقطة على التوالي.

وغاب عن سلتيكس نجمه الآخر كيمبا ووكر الذي يعاني من اصابة في ركبته.

وتغلب أوكلاهوما سيتي على دنفر ناغتس 113-101 بفضل 29 نقطة لكريس بول، في حين سجل الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة للخاسر.

وتغلب دالاس مافريكس على اورلاندو ماجيك 122-106 في مباراة تألق فيها السلوفيني لوكا دونسيتش الذي كان قاب قوسين او أدنى من تسجيل "تريبل دبل" لكنه اكتفى بـ33 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

