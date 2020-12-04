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ليكرز ينجح في الاحتفاظ بنجمه أنتوني ديفيس

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بعد يوم واحد على قيام لوس أنجليس ليكرز بتمديد عقد نجمه ليبرون جيمس لعامين إضافيين، نجح في الاحتفاظ بخدمات زميله أنتوني ديفيس لخمس سنوات إضافية أيضا كما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" مقابل 190 مليون دولار.

AFP

وكان ديفيس انضم إلى ليكرز الموسم الماضي قادما من نيو أورليانز بيليكانز في صفقة شهدت انتقال ثلاثة لاعبين في الاتجاه المعاكس بينهم لونزو بول.

وشكل ديفيس (27 عاما) إلى جانب جيمس قوة ضاربة وساهما بشكل كبير في إحراز فريقهما اللقب لدى استئناف الموسم في فقاعة أورلاندو إثر توقف قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان وكيل أعمال جيمس كشف الأربعاء بأن الأخير وافق على تمديد عقده مع ليكرز لموسمين إضافيين حتى موسم 2023-2024 مقابل 85 مليون دولار.

وقال مدير عام لوس أنجليس ليكرز روب بيلينكا "أثبت أنطوني ديفيس في فقاعة أورلاندو بأنه أحد أكثر اللاعبين كمالا هجوما ودفاعا. سيتسنى لأنصار ليكرز من الآن وصاعدا رؤيته يطور مستواه في نادينا لسنوات عدة. إنها لحظة مباركة لعشاق ليكرز". 

وأمضى ديفيس سبعة مواسم مع بيليكانز قبل الانتقال إلى ليكرز في حزيران/يونيو 2019.

وسجل ديفيس معدلا مقداره 1ر26 نقطة في المباراة الواحدة إلى جانب 3ر9 متابعات و2ر3 تمريرات حاسمة في موسم 2019-2020، واختير ثاني أفضل لاعب مدافع خلال الموسم الفائت وراء اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس.
                                               
                  
 

ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين أنتوني ديفيس
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