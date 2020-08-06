ليكرز يفتقد جهود ليبرون جيمس أمام روكتس

وعاود الدوري نشاطه نهاية الشهر الماضي في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا بعد توقف قسري دام لأكثر من أربعة أشهر فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولن يشكل غياب "الملك" عقبة لليكرز الذي ضمن صدارته للمنطقة الغربية، قبل الأدوار الإقصائية التي تنطلق في 17 آب/أغسطس الحالي.

وأضيف اسم جيمس إلى لائحة طويلة من الإصابات، حيث يعاني اليكس كاروسو من آلام في الرقبة، وأنتوني ديفيس في الكاحل، وماركيف موريس في الورك، كينتافيوس كالدويل بوب في الأضلاع ودوايت هاورد في الركبة.

وعلى الجانب الآخر لا تزال مشاركة راسل وستبروك مع هيوستن غير مؤكدة لإصابة في عضلة الفخذ.

وقال مايك دانتوني مدرب روكتس الذي يحتل المركز السادس، لوسائل الإعلام حول مشاركة نجم فريقه "لن نقوم بأية مخاطرة (...) يعتقد أن الامر ليس خطيراً، لكن علينا أن نتأكد من أنه يستطيع أن يلعب بنسبة 100 بالمئة".

