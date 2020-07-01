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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

ليكرز يعلن تعاقده مع جاي آر سميث

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أعلن لوس أنجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء تعاقده مع لاعب الارتكاز جاي آر سميث في صفقة انتقال حر ستجمعه مجدداً مع "الملك" ليبرون جيمس.

AFP

وكتب ليكرز في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة بصورة لسميث بقميص النادي "مرحباً بك في التشكيلة".

وساهم سميث، المتوّج بجائز أفضل لاعب احتياطي عام 2013 مع نيويورك نيكس، مع ليبرون جيمس في تتويج كليفلاند كافالييرز بلقب الدوري عام 2016.

ولم يلعب سميث منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد قرار كافالييرز التخلي عن خدماته وتدرب مع ليكرز في آذار/مارس الماضي قبل تعليق الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد، في ذلك الوقت، قرّر ليكرز التعاقد مع ديون ويترز.

بقي سميث (34 عاماً) في منطقة لوس أنجليس، ولجأ ليكرز إلى خدماته بعد أن أعلن لاعب ارتكازه آيفري برادلي الأسبوع الماضي أنّه اختار عدم العودة إلى الملاعب خلال استئناف منافسات الدوري في أورلاندو، لأسباب تتعلق بصحة الأسرة.
 

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