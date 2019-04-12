ليكرز يشكر مدربه وينهي عقده

ولم يتمكن ليكرز، صاحب المركز الثاني على لائحة الفرق الأكثر تتويجا باللقب (16 بفارق لقب عن بوسطن سلتيكس)، في بلوغ الأدوار الإقصائية التي شارك فيها للمرة الأخيرة عام 2013، بعد موسم عانى فيه من الاصابات وصعوبة تقديم أداء ثابت في مراحل مختلفة من الموسم.

وأعلن النادي في بيان أنه توصل الى اتفاق بالتراضي لإنهاء لاعبه السابق البالغ من العمر 39 عاما حاليا، والذي يتولى تدريبه منذ العام 2016.

ونقل البيان عن رئيس النادي روب بيلينكا "نريد أن نشكر لوك على الخدمة التي كرسها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية"، مضيفا "نتمنى للوك وعائلته كل التوفيق في مضيهم قدما".

ويأتي إنهاء عقد والتون بعد إعلان رئيس فريق كرة السلة في النادي إيرفين "ماجيك" جونسون استقالته من منصبه بشكل غير متوقع الثلاثاء.

