وتعرض ميتشل لإصابة في كاحله الأيسر خلال الربع الثالث من مباراة الجمعة التي فاز بها جاز على إنديانا بايسرز 119-111، لكن الفحوص أظهرت بأنه يعاني من التواء وحسب وغيابه عن الفريق لن يكون لأكثر من أسبوع.

ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن فريق المدرب كوين سنايدر، إذ غاب أيضاً لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي وديريك فايفورز، في حين يتواصل غياب النجمين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس عن ليكرز بسبب الإصابة أيضاً.

شرويدر ينقذ ليكرز من الخسارة

ولعب الألماني دينيس شرويدر الدور الأساسي في الفوز الخامس والثلاثين لليكرز هذا الموسم، وذلك بتسجيله سلة التعادل في الوقت القاتل من الربع الرابع، فارضاً شوطاً إضافياً هيمن عليه حامل اللقب تماماً بتسجيله 17 نقطة مقابل 5 فقط للضيوف الذين سيحصلون على فرصة الثأر حين يواجهون الفريق ذاته الإثنين في "ستايبلس سنتر" أيضاً.

وسجل شرويدر سلة التعادل قبل ثلاث ثوان على نهاية الربع الرابع، في طريقه لإنهاء اللقاء بـ25 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي حققه كنتافيوس كالدويل-بوب في حين كان أندري دروموند الأفضل تسجيلاً في صفوف صاحب الأرض بـ27 نقطة.

وبدا ليكرز في طريقه لحسم اللقاء في وقته الأصلي حين كان متقدماً بفارق 14 نقطة على ضيفه في مستهل الربع الرابع، لكن جاز عاد من بعيد بعدما سجل 18 نقطة مقابل 4 فقط لمضيفه، مقلصاً الفارق إلى نقطتين ثم تقدم بثلاثية لجوردن كلاركسون قبل 8,7 ثانية على نهاية الربع.

لكن شرويدر قال كلمته في الوقت القاتل بإدراكه التعادل، ممهداً الطريق بعد ذلك أمام فريقه لإلحاق الهزيمة الخامسة عشرة بجاز في 57 مباراة رغم جهود كلاركسون الذي سجل 10 من نقاطه الـ27 في الربع الرابع ضد فريقه السابق، والتركي إرسان إيلياسوفا الذي سجل 20 قبل أن يخرج بالأخطاء الستة في الشوط الإضافي، والأسترالي جو إينغلس الذي سجل 20 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

واعتبر إينغلس أن الخسارة مبررة إلى حد ما لأن الفريق "يفتقد أربعة لاعبين مهمين جداً. لقد قمنا بعمل جيد جداً لمعظم فترات المباراة. كنا على بعد مجهود دفاعي واحد (في أواخر الربع الرابع خلال محاولة شرويدر) من الفوز بالمباراة".

وفي الجهة المقابلة، كشف مدرب ليكرز فرانك فوغل أنه اضطر "لإجراء تعديلات تكتيكية خلال المباراة أكثر مما فعلنا (في أي مباراة أخرى) طيلة العام من أجل الوقوف في وجه هجومهم".

ورأى أن قدرة فريقه على التعامل مع الوضع بعدما فرط بتقدمه وصولاً الى تخلفه في وقت حاسم اللقاء "من دون أن يهلع، أمر يمكننا البناء عليه مع تقدمنا (في الموسم)".

توقف انتصارات صنز في ملعبه

وأوقف سان أنطونيو سبيرز مسلسل انتصارات فينيكس صنز في ملعبه عند 10 مباريات متتالية، وذلك بالفوز عليه 111-85 بفضل جهود رودي غاي (19 نقطة) ودرو يوبانكس (13 نقطة مع 13 متابعة) ورغم غياب نجمه الأبرز ديمار ديروزن.

وسيطر سبيرز تماماً على مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه مفاجأة هذا الموسم، وألحق به الهزيمة السادسة عشرة في 56 مباراة والأولى في ملعبه منذ 18 آذار/مارس حين خسر أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-123.

ويدخل فينيكس الآن في فترة صعبة جداً، إذ يخوض 12 من مبارياته الـ16 الأخيرة في الموسم المنتظم خارج ملعبه، ما يجعله مهدداً بالتنازل عن وصافة المنطقة الغربية، لاسيما أنه مطارد من قبل فرق مثل لوس أنجليس كليبرز وجار الأخير ليكرز.

ورغم تألق نجمه ستيفن كوري الذي وصل الى الـ32 نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة توالياً بتسجيله 47، خسر غولدن ستايت ووريرز مباراته مع مضيفه بوسطن سلتيكس 114-119 بعدما عجز عن الحد من خطورة جايسون تايتوم الذي دك سلته بـ44 نقطة.

ولعب كمبا ووكر دوراً حاسماً في الفوز السادس توالياً لسلتيكس، وذلك بتسجيله ثلاثية في آخر 24 ثانية من اللقاء ما وجه ضربة قاضية لآمال الضيوف بفوز خامس توالياً.

ورأى تايتوم أن ما يقدمه سلتيكس في الآونة الأخيرة ناجم "عن مساهمة الجميع. هذا ما يحتاجه الأمر للفوز بالمباريات. سنكون على ما يرام".

ويحتل سلتيكس حالياً المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ31 فوزاً مقابل 26 هزيمة، خلف ميلووكي باكس الثالث (35-21) الذي سقط على أرضه أمام ممفيس غريزليز 115-128 رغم تجاوز لاعبيه الخمسة الأساسيين حاجز الـ15 نقطة، وعلى رأسهم النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (28 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة).

وقاد برادلي بيل فريقه واشنطن ويزاردز للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 121-100 بتسجيله 37 نقطة، فيما أوقف شيكاغو بولز مسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 106-96 بفضل جهود الوافد الجديد المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش الذي عوض غياب نجم الفريق زاك لافين للمباراة الثانية توالياً بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، بتسجيله 25 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

