ليكرز يستفيد من عودة ديفيس ويهزم بروكلين نتس

من جانبه نجح جار ليكرز، لوس أنجليس كليبرز في قلب تأخره بفارق 35 نقطة إلى فوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-115، في ثاني أفضل عودة في تاريخ الـ "ان بي ايه".

على ملعب "باركليز سنتر"، ساهم ديفيس في 8 نقاط و4 "صدات" وتمريرتين حاسمتين بعد شفائه من التواء في ركبته اليسرى، فيما تألق زميله ليبرون جيمس بتسجيله 33 نقطة وأضاف إليها 7 مرتدات و6 تمريرات حاسمة.

وبعدما نجح نتس في العودة إلى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق إلى نقطتين 69-71 في الربع الثالث، أعاد جيمس عقارب الساعة إلى الوراء بتسجيله 7 نقاط توالياً، ليوجه صفعة موجعة لآمال منافسه.

ولم يكتفِ "الملك" بهذا القدر، بل "سرق" في اللحظات القاتلة الكرة مرتين في 40 ثانية، ليسجل سلة ساحقة في المرتين ضامناً لليكرز أكبر فارق في المباراة 100-85.

في المقابل، أرخى غياب كايري إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على نتس (ثالث المنطقة الشرقية)، برغم جهود جيمس هاردن الذي حقق "تريبل-دابل" مع 33 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وحافظ ليكرز الذي حقق فوزه الـ 24 هذا الموسم مقابل 24 هزيمة أيضاً، على مركزه الثامن في الغربية، أمام جاره كليبرز التاسع الذي حقق ثاني أفضل عودة في تاريخ الـ "أن بي ايه" بعدما كان متأخراً بفارق 35 نقطة قبل الاستراحة.

وبعد شوط أوّل كارثي، دفع تايرون لو مدرب كليبرز لوضع ريدجي جاكسون والكرواتي إيفيتسا زوباتس على مقاعد البدلاء، نجح الفريق الضيف في العودة إلى أجواء اللقاء بفضل لوك كينارد صاحب 25 نقطة، منها 7 في الثواني التسع الأخيرة، وتسديدة من خارج القوس عند الصافرة مع حصوله على خطأ، إلى 8 مرتدات و6 تمريرات حاسمة في 30 دقيقة.

غولدن ستايت يواصل انتصاراته

وعلى ملعب "تشايس سنتر"، فاز غولدن ستايت ووريرز ثاني المنطقة الغربية على ضيفه دالاس مافريكس الخامس بنتيجة 130-92.

وتلقى الخاسر صفعة ثانية، بعدما أصيب لاعبه تيم هاردواي جونيور بكسر في قدمه اليسرى سيبعده بالتأكيد لفترة طويلة عن الملاعب.

وبرز لاعبو ووريرز بلعبهم الجماعي وبنسبة نجاحهم في الرميات مع 55.3 في المئة، حيث تألق الخماسي الكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا صاحب 22 نقطة (8 رميات ناجحة من أصل 9)، وستيفن كوري (18 نقطة و9 مرتدات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (15 نقطة و6 تمريرات حاسمة) وجوردان بول (17 نقطة) والكندي أندرو ويغينز (14 نقطة).

وتألق في صفوف مافريكس، السلوفيني لوكا دونتشيتش مع 25 نقطة و8 مرتدات، لكنه لم يخض الربع الرابع مفضلاً اراحة رقبته بسبب الأوجاع التي يعاني منها منذ عدة مباريات.

وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيو أورليانز بيليكانز 117-107، في مباراة تألق خلالها نجم الأول الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 42 نقطة وأضاف إليها 14 مرتدة و4 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 28 نقطة إلى 21 مرتدة و9 تمريرات حاسمة فريقه دنفر ناغتس سادس المنطقة الغربية للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز صاحب المركز الرابع عشر في الشرقية بنتيجة 110-105.



