ليكرز يستعيد توازنه أمام صنز ونتس يكتسح سلتيكس

وكان ديفيس ألقى باللوم على نفسه بعدما سجل 13 نقطة فقط في هزيمة ليكرز بالمباراة الأولى للمنطقة الغربية 99-90.

وعليه، لم يسمح نجم ليكرز بتكرار ذلك، إّذ سجل الثلاثاء 34 نقطة مع 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة وثلاثة تصديات.

وقال بعد المباراة "أردت أن أتأكد من أنني قلت ما لدي في هذه المباراة، وأن أخرج بمزيد من الطاقة، ومزيد من الجهد على طرفي الملعب".

من جهته، أضاف جيمس "الملك" 23 نقطة، بعدما سجل أيضاً أربع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وسجل الثنائي 16 من آخر 18 نقطة لليكرز، مستفيداً من تذبذب مستوى نجم صنز كريس بول الذي كان لا يزال يعاني من آثار إصابة في الكتف الأيمن تعرض لها في المباراة الأولى وخرج مبكراً.

ووضعت سلة جيمس قبل دقيقتين و55 ثانية من انتهاء المباراة، ليكرز في المقدمة 95-92، وتبعه ديفيس بثلاثية ورميتين حرتين لتوسيع الفارق إلى 100-92.

بدأ ليكرز المباراة بشكل حازم، وتقدم 30-24 بعد الربع الأول و53-47 في الشوط الأول.

ومع افتتاح الربع الثالث بتقدم 10-1 بدأ مع ثلاثية لجيمس، بدا ليكرز جاهزاً للذهاب بعيداً، لكن فينيكس أبدى مقاومة.

ووضعت سلة دي أندري أيتون الساحقة صنز في المقدمة 88-86، لكن جيمس وديفيس أصرا على عدم تمكن فينيكس من المحافظة على تقدمه الأول منذ بداية المباراة.

وقاد ديفين بوكر فينيكس برصيد 31 نقطة وسجل 17/17 من رمياته الحرة. فيما أحرز أيتون 11 سلة من 13 تسديدة، لينهي المباراة مع 22 نقطة و10 متابعات.

وقال فرانك فوغل مدرب ليكرز عن اندفاعة صنز المتأخرة "هذه كرة سلة الأدوار الإقصائية. هذا هو الفريق صاحب ثاني أفضل سجل في الدوري الأميركي للمحترفين، لذلك لن يكون الوضع سهلاً للفوز عليه في أي مباراة".

وأضاف "لكن رجالنا أظهروا أنهم أقوياء وكانوا قادرين على الصمود".



دونتشيتش يروّض كليبرز

في مباراة أخرى، انتزع دالاس مافريكس فوزاً ثانياً توالياً من لوس أنجليس كليبرز ليتفوق عليه 2-صفر.

وسجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 39 نقطة ليضع مافريكس في المقدمة بفوزه 127-121.

وحقق مافريكس 18 رمية ثلاثية، للصمود أمام 41 نقطة سجلها نجم كليبرز كوهي ليونارد بالإضافة إلى 28 نقطة من بول جورج.

وأضاف تيم هارداواي جونيور 28 نقطة، بينما سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة لمافريكس الذي يستضيف المباراة الثالثة يوم الجمعة.

بروكلين يقسو على بوسطن

قسا بروكلين نتس على بوسطن سلتيكس الثلاثاء عندما وسّع الفارق في النتيجة خلال المباراة إلى 33 نقطة، لتنتهي بفوز كبير 130-108، ما جعله متقدماً 2-صفر.

وقاد النجم كيفن دورانت عرضاً قوياً آخر لـ"الثلاثة الكبار" في بروكلين إلى جانب زميليه كايري إيرفينغ وجيمس هاردن، فيما تعملق جو هاريس على خط الثلاثيات مانحاً نتس تقدماً مبكراً ومريحاً خلال المباراة.

وفرض بروكلين سيطرته في الربع الأول وأنهاه بنتيجة 40-26. وانتهى الشوط الأول من المباراة 71-47 بفضل تسديدات هاريس عن خط النقاط الثلاث.

وسجل هاريس ست من ثماني تسديدات ثلاثية في الشوط الأول، وسجّل تسديدة ثلاثية إضافية في الشوط الثاني، لينهي المباراة مع 25 نقطة منها 22 في الشوط الاول وهي الاعلى له في البلاي أوف.

وقال دورانت "الليلة جو جعلنا نذهب بعيداً، توقفنا قليلاً، مررنا بمرحلة انتقالية ما فتح لنا الباب أمام الهجوم. لقد كانت مجرد بداية جيدة بالنسبة لنا وانطلقنا من هناك نوعاً ما".

وقاد دورانت الغلة التهديفية لنتس برصيد 26 نقطة وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع تصديات، فيما أضاف هاردن 20 نقطة وإيرفينغ 15 نقطة. أما نقاط بلايك غريفين الـ11، فتضمنت سلتين ساحقتين (دانك).

في الأثناء، لم يكن سلتيكس على حاله. لكن رغم بدايته السيئة في الربع الأول مع صفر نقاط، عاد ماركوس سمارت ليقود فريقه مع 19 نقطة.

وسجل كيمبا ووكر 17 نقطة، لكن المهاجم النجم جايسون تاتوم كان لديه تسع نقاط فقط قبل أن يغادر المباراة مبكراً بعد إصابة في عينه اليمنى.

