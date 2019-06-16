ليكرز يحصل على خدمات ديفيس

وبحسب ما أوردت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" وقناة "إي إس بي إن" السبت، فإن لوس أنجليس ليكرز ونيو أورليانز توصلا إلى اتفاق حول صفقة تبادلية كبيرة.

وأوضحتا أن نيو أورليانز تخلى عن ديفيس مقابل حصوله على خدمات الثلاثي الذي كان يجسد مستقبل ليكرز لونزو بول، براندون إنغرام وجوش هارت، بالإضافة إلى ثلاثة اختيارات في الدور الأول من الـ"درافت"، بما في ذلك درافت 2019 (الاختيار الرابع) الذي سيتم الأسبوع المقبل.

ويسمح نظام الـ"درافت" للأندية الـ14 التي لم تتأهل إلى الأدوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد، في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

وكان ليكرز ضغط في شباط/فبراير الماضي للتعاقد مع لاعب الارتكاز ديفيس الذي يبلغ معدله الوسطي أكثر من 23 نقطة في المباراة الواحدة منذ بدايته في الدوري الأميركي للمحترفين.

وكان ديفيس (26 عاما) أعلن على لسان وكيل أعماله ريتش باول الذي هو وكيل أعمال جيمس، أنه لن يمدد عقده مع بيليكانز ويأمل في الانضمام إلى صفوف فريق يهدف التتويج بلقب الدوري الأميركي.

وفي الأسبوعين التاليين لهذا الإعلان، قدم ليكرز العديد من عروض التبادل، حتى أنه عرض ستة لاعبين مقابل الحصول على خدمات ديفيس، دون النجاح في إقناع نيو أورليانز.

وينتهي عقد ديفيس مع بيليكانز في عام 2021 وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقده الحالي مع ليكرز، ويضمن له 27,1 مليون دولار راتبا سنويا الموسم المقبل، و28,7 مليون دولار في الموسم التالي.

ويغيب ليكرز، ثاني أفضل الأندية تتويجا بلقب الدوري الاميركي للمحترفين بعد بوسطن سلتيكس، عن الأدوار الإقصائية منذ عام 2013. وعلى الرغم من ضمه ليبرون جيمس في الصيف الماضي من كليفلاند كافالييرز، فشل في حجز بطاقته إلى البلاي أوف بحلوله عاشرا في المنطقة الغربية.

وساهم في ذلك غياب جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، فترة طويلة بسبب الإصابة في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي بالإضافة إلى المشاكل الإدارية الداخلية في الفريق والتي ظهرت عقب الاستقالة المفاجئة لماجيك جونسون رئيس النادي من منصبه.

ومنذ نهاية الموسم المنتظم، قام فريق ليكرز بتغيير مدربه من خلال التعاقد مع فرانك فوغل خلفا للوك والتون. وسيكون اللاعب السابق جايسون كيد مساعدا لفوغل.

في المقابل، أنهى بيليكانز موسم 2019 في المركز الثالث عشر ضمن المنطقة الغربية مع 33 فوزا و49 خسارة.

وكان ديفيس أفضل مسجل لفريقه بمعدل 25,9 نقطة في المباراة، بيد أنه شارك في الأدوار الإقصائية مرتين فقط وتعد أفضل نتيجة له الاقصاء أمام غولدن ستايت ووريرز (1-4) في الدور الثاني لموسم 2018.