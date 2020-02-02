ليكرز يتخطى أحزانه ويفوز على سكرامنتو كينغز

تخطّى لوس أنجليس ليكرز المشاعر والدموع التي رافقت تكريم اسطورته السابقة كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الأحد الماضي، وحقق أول فوز له بعد تلك المأساة إثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 129-113 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكان مقرراً أن يلتقي ليكرز جاره كليبرز في دربي مدينة لوس أنجليس الثلاثاء الماضي لكن وفاة براينت أدت إلى تأجيلها إلى موعد لاحق، ثم خاض ليكرز أول مباراة له بعدها يوم الجمعة وخصصها لتخليد ذكراه وانتهت بخسارتها أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 119-127.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل "إنه فوزنا الأول بعد المأساة. لن نشعر بأن الأمور طبيعية. لن يكون الأمر كذلك أبداً".

وتابع "أعجبتني كثيراً ردة الفعل. كنا ندرك بأن مباراة الجمعة ضد بورتلاند كانت مليئة بالمشاعر لكننا نجحنا في تخطي هذا الأمر. اليوم عدنا إلى السكة الصحيحة وعرفنا كيف نفوز على الرغم من كل شيء".

وللمرة الثانية توالياً، تألق نجم ليكرز انتوني ديفيس، فبعد تسجيله 37 نقطة في سلة بورتلاند، أضاف 21 في سلة ساكرامنتو.

وتخطى نجم الفريق ليبرون جيمس، الأكثر تأثراً برحيل صديقه جيمس، أحزانه وسجل "تريبل دابل" مع 15 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وكان جيمس أحد آخر الأشخاص الذين تحدثوا مع كوبي براينت قبل الحادث المأساوي وقال في هذا الصدد "أنها (المحادثة الهاتفية) ليس ذكرى طيبة لأنها كانت الأخيرة. سنحت لي الفرصة لكي أتكلم معه لكن للأسف أنها ذكرى أليمة بالنسبة إلي". .

وأعرب جيمس عن تأثره العميق من رد فعل الجمهور تجاه فقدان كوبي بقوله "يتعين علينا التأقلم مع مظاهر التعبير عن المشاعر تجاه كوبي في مبارياتنا المقبلة، أنه أقل ما يستحق قياساً بما قدمه للدوري على مدى 20 عاماً".

وهي المرة الحادية عشرة التي يسجل فيها جيمس "تريبل دابل" هذا الموسم والثانية والتسعون في مسيرته، ولا يتفوق عليه في هذا المجال سوى أربعة لاعبين هم أوسكار روبرتسون (181) وراسل وستبروك (146) وماجيك جونسون (138) وجايسون كيد (107).

وأضاف إيفري برادلي 19 نقطة بينها 16 في الربع الأول علماً بأن ليكرز سجل 81 نقطة في الشوط الأول.

ليلارد ماكينة تسجيل

وتابع داميان ليلارد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة وقاد بورتلاند ترايل بلايزرز إلى فوز صريح على يوتا جاز 124-107 بتسجيله 51 نقطة. وهي المرة الثالثة في آخر ست مباريات يتخطى فيها ليلارد حاجز الـ50 نقطة والمرة الرابعة هذا الموسم.

وحقّق بوسطن سلتيكس فوزه السادس في آخر سبع مباريات وكان على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-95 بينها 32 نقطة لجايلين براون، وأضاف زميلاه جايسون تاتوم وماركوس سمارت 25 و16 نقطة توالياً.

وخاض بوسطن المباراة في غياب نجمه كيمبا ووكر الذي يعاني من إصابة في ركبته اليسرى.

وثأر سلتيكس بالتالي من فيلادلفيا الذي هزمه في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما هذا الموسم.

وسجل كواهي لينارد 31 ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 118-106. وهي المرة التاسعة توالياً التي يتخطى فيها لينارد حاجز الـ30 نقطة، وأضاف زميله بول جورج العائد من إصابة 21 نقطة مع 7 متابعات في 25 دقيقة.

وتعرض لاعب ارتكاز ونجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ لإصابة في ركبته خلال خسارة فريقه أمام واشنطن ويزاردز 107-113 ولم يكملها.

وسيخضع إيرفينغ لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة إصابته.

في المقابل، تلقى غولدن ستايت ووريرز نبأ ساراً يتمثل بتأكيد عودة نجمه ستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016 إلى الملاعب في اذار/مارس المقبل بعد تعرضه لكسر في يده في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأصدر ناديه بياناً جاء فيه بان كوري "حقق تطوراً في الأسابيع الأخيرة ولدينا أمل كبير بفضل هذا التطور في رؤيته (العودة إلى الملاعب) خلال آذار/مارس".

وكان كوري سجل معدلاً مقداره 20.3 نقطة و6.5 تمريرات حاسمة و5 متابعات في المباراة الواحدة قبل إصابته.