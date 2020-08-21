ليكرز وباكس ينتفضان بقوة ويحققان فوزهما الأول

رد كل من لوس انجليس ليكرز وميلووكي باكس، ابرز المرشحين لاحراز اللقب، على خسارتهما في مستهل المباريات الاقصائية في البلاي اوف ضمن الدوري الاميركي للمحترفين وحققا فوزهما الاول على بورتلاند ترايل بلايزرز واورلاندو ماجيك تواليا ليعادلا النتيجة 1-1، في حين تعرض نجم بلايزرز داميان ليلارد لاصابة مقلقة في ابهامه.

في المباراة الأولى وعلى الرغم من اكتفاء ليبرون جيمس بتسجيل 10 نقاط فقط، ثأر ليكرز من بلايزرز والحق به خسارة قاسية 111-88 علماً بان الخاسر فقد نجمه داميان ليلارد الذي أصيب في ابهامه وخرج قبل دقيقتين من نهاية الربع الثالث بعد تسجيله 18 نقطة.

وخضع ليلارد الذي يعتبر ركيزة اساسية في فريقه لا سيما في الآونة الاخيرة حيث سجل معدلا مقداره 37.6 نقطة في المباراة الواحدة بالاضافة الى 9.6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات بعد استئناف النشاط في فقاعة أورلاندو، إلى فحص بالأشعة أكد عدم وجود اي كسر، من دون أن يؤكد ناديه ما اذا كان قادراً على خوض المباراة القادمة ضمن هذه السلسلة.

وتألق أنطوني ديفيس في صفوف ليكرز بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة وبات أول لاعب في صفوف ليركز يسجل 30 نقطة في مباراة ضمن البلاف أول في اقل من 30 دقيقة منذ ان حقق هذا الإنجاز أسطورة النادي كريم عبد الجبار.

وأشاد جيمس بزميله ديفيس بقوله "لقد أظهر قتالية عالية منذ بداية المباراة. تميز بدقة عالية في التسديدات وتألق في المتابعات ايضا".

وعن الفارق بين المباراة الثانية والأولى قال جيمس "لقد أدركنا بأننا لا نستطيع ارتكاب الكثير من الأخطاء الدفاعية وقمنا بتصحيح هذا الامر".

وأضاف "قام زملائي بجهد جبار لا سيما في الربع الأخير".

وتابع "عندما تضع استراتيجية دفاعية عليك ان تنفذها بحذافيرها على مدى 48 دقيقة وقمنا بعمل رائع في هذا المجال الليلة".

وتقدم ليكرز بفارق 30 نقطة في نهاية الربع الثالث (88-58) قبل ان ينهي المباراة بفارق 23 نقطة.



تألق يانيس يمنح الانتصار لباكس

وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه إلى استعادة توازنه ضد أورلاندو ماجيك بالفوز عليه 111-96 بتسجيله 28 نقطة مع 20 متابعة،واضاف بروك لوبيز 20 نقطة وبات كونوتون 15 للفائز في حين تابع المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش لاعب ماجيك تألقه وسجل 35 نقطة بعد 32 سجلها في المباراة الاولى.

وقال يانيس "كانت مقاربتنا لخوض المباراة واضحة: التضامن في اللعب، اللعب بقوة وفرض إيقاعنا. اعتقد باننا وجهنا رسالة في هذا الصدد في الربع الأول من خلال وضع الخطة موضع التنفيذ".

أما لوبيز فقال "لقد تفوقوا علينا في المباراة الأولى وهذا الأمر لن نسمح به مجدداً. قدمنا عرضاً رائعاً في المباراة الثانية خلافا للاولى".

هيوستن روكتيس يتقدم 2-0

وخطا هيوستن روكتس خطوة نحو بلوغ الدور التالي من البلاي أوف بتحقيق فوزه الثاني على اوكلاهوما سيتي ثاندر 111-98.

وتخطى 7 لاعبين من روكتس حاجز ال10 نقاط بينهم نجم الفريق جيمس هاردن مع 21 نقطة الذي لم يكن موفقاً في التسديد حيث نجح في 5 فقط من أصل 16 تسديدة قام بها من اللعب المفتوح علماً بان غياب راسل وستبروك استمر في صفوف الفريق الفائز.

واعترف هاردن بان فعاليته الهجومية خانته في المباراة بقوله "لم أتمكن من التسديد بفعالية وبالتالي حاولت القيام بمجهود دفاعي ليكون لي تأثير ما في الفريق".

ودخل هيوستن الربع الأخير متخلفاً بفارق نقطة واحدة لكنه نجح في تسجيل 17 نقطة توالياً مانعا منافسه من تسجيل على مدى 5 دقائق ليحسم النتيجة في صالحه.

