ليكرز إلى نصف نهائي الغربية وكينغز يفرض مباراة سابعة على ووريرز

حجز لوس أنجليس ليكرز بطاقة نصف نهائي المنطقة الغربية بأسلوب مشوّق الجمعة، بتغلبه بفارق أربعين نقطة على ضيفه ممفيس غريزليز 125-85، فيما فرض ساكرامنتو كينغز مباراة سابعة حاسمة على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويتعيّن على "الملك" ليبرون جيمس ورفاقه انتظار المباراة السابعة بين ووريرز وكينغز لمعرفة هوية خصم الدور الثاني من الأدوار الاقصائية (نصف نهائي المنطقة)، بعد الفوز اللافت لساكرامنتو 118-99 في أرض حامل اللقب.

واللافت أن ليكز بلغ الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) مستعيناً بالملحق المؤهل (بلاي إن)، وقد أقصى وصيف المنطقة الغربية في الدور المنتظم.

وهذه أوّل مرة يفوز ليكرز بسلسلة من الأدوار الاقصائية، منذ موسم 2020 عندما أحرز لقبه السابع عشر خلال جائحة كوفيد-19 في فلوريدا. خرج في الدور الأول لموسم 2021 أمام فينيكس صنز، ثم أخفق في بلوغ الأدوار الاقصائية الموسم الماضي.

سيطر الفريق الأصفر على كافة مجريات مباراته في قاعة كريبتو.كوم أرينا التي احتضنت كالعادة مشاهير هوليوود، بينهم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل جاك نيكولسون (86 عاماً)، مقدّماً إحدى افضل مبارياته هذا الموسم. وجلس نيكولسون على كرسيه المفضل بجانب الملعب، للمرة الأولى منذ افتتح موسم 2021.

وكان دانجيلو راسل أفضل مسجل لدى ليكرز (31 نقطة)، فيما أنهى جيمس المباراة برصيد 22 نقطة (9 من 13 محاولة) و6 تمريرات حاسمة وأضاف النجم الآخر أنتوني ديفيس 16 نقطة و14 متابعة و5 اعتراضات (بلوك شوت).

بعد "اهدار" الفوز في المباراة الخامسة في ممفيس، قال ديفيس ان ليكرز أراد عدم تفويت فرصة التأهل في أرضه "لعبنا بطاقة كبيرة وشعور الطوارئ لعدم خوض مباراة سابعة. جمهورنا لعب دوره".

تفوّق ليكرز بالتسديدات تحت السلة 52-32 و24-14 بالارتدادات السريعة.

كما أن ليكرز أطبق على جا مورانت نجم غريزليز، فاكتفى بعشر نقاط ومحاولتين من أصل سبع من خارج القوس، فيما كان الإسباني الشاب سانتي ألداما (16 نقطة) أفضل مسجل للخاسر بعد نزوله من مقاعد البدلاء وأضاف الجناح ديزموند باين 15.

ليلة "محبطة" لحامل اللقب



وكانت الرواية مختلفة لحامل اللقب في سان فرانسيسكو، حيث نفض ساكرامنتو كينغز عنه غبار ثلاث خسارات متتالية، والحق بمضيفه خسارة قاسية، فارضاً مباراة سابعة.

أقرّ ستيف كير مدرب ووريرز "اعتقد ان كينغز كانوا أكثر شراسة منذ البداية، وفرضوا علينا ضغطاً كبيراً من الناحية الدفاعية".

تابع "لم نشعر بالراحة ابداً، لكن الفضل بذلك يعود لساكرامنتو. لعبوا بقوة وطاقة إضافية. الفريق الأفضل فاز الليلة، وهذا مؤكّد. علينا استعادة طاقتنا الآن ونستعد للمباراة السابعة".

وعن لاعبه جوردان بول الذي اكتفى بسبع نقاط (2 من 11 محاولة)، قال كير "لم يكن جوردان موفقاً الليلة. لم يتمكن من اللعب بحرّية. كانت ليلة محبطة بالنسبة اليه، ولنا جميعا، بمن فيهم أنا. نقول دوماً اننا نفوز سوياً ونخسر سوياً، لاعبون ومدربون".

ولم تكن المعطيات تصبّ في مصلحة كينغز، في ظل رصيد ووريرز الجيد على أرضه هذا الموسم في الدور المنتظم (33-8)، إلى فوزه في مبارتيه في قاعته ضمن هذه السلسلة.

تقدّم ساكرامنتو بسرعة 8-0، ثم تقلبت النتيجة حتى صنع الضيوف فارقاً تخطى العشر نقاط في الربع الثاني.

لم ينجح النجمان ستيفن كوري (29 نقطة) وكلاي تومسون (22)، في تخفيض الفارق أكثر من خمس نقاط في باقي فترات اللقاء.

وتألق كثيراً لدى الفائز الجناح ماليك مونك صاحب 28 نقطة، مرهقاً دفاع غولدن ستايت باختراقاته، بعد دخوله من مقاعد البدلاء، فكان الورقة الرابحة لكينغز.

وأضاف الموزّع ديأرون فوكس 26 نقطة و11 تمريرة حاسمة لكينغز العائد إلى الأدوار الاقصائية للمرة الأولى منذ 2006، ويملك فرصة حسم السلسلة في ملعبه الأحد.

قال فوكس المتألق رغم اصابته بكسر في سبابته اليسرى "أردنا الضرب مبكراً، ثم الضرب تالياً، ثم الضرب أخيراً، واعتقد اننا قمنا بعمل جيد الليلة".

أضاف اللاعب الصاعد كيغن موراي 15 نقطة و12 متابعة، لساكرامنتو وكل من كيفن هورتر والكندي تراي لايلز 12 نقطة.