ليبرون يُسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز

وفي ظل غياب النجم الآخر أنتوني ديفيس المصاب في قاعدة العمود الفقري وراجون روندو المصاب بأصبع يده، تفوق لوس أنجليس ليكرز بسهولة 128-99.

ولحق كافالييرز بإيقاع مضيفه في الربعين الأول (21-27)، والثاني (21-26)، بيد أن ليبرون أخذ الأمور على عاتقه في نهاية الثالث ومطلع الرابع حيث سجل 14 من نقاطه الـ31 إلى 8 تمريرات حاسمة.

وتخطى "الملك" جيمس الذي أحرز لقب الدوري مع كليفلاند في 2016، اللاعب إيزياه توماس في المركز الثامن على لائحة الممررين التاريخيين، وقد ساعده في مهمته البديل العملاق دوايت هاورد صاحب 21 نقطة و15 متابعة و6 كرات ساحقة "دانك".

في المقابل، كان كيفن لوف الافضل لدى الخاسر مع 21 نقطة و11 متابعة، وأضاف لاعب الارتكاز تريستان تومسون 17 نقطة و10 متابعات.

وعزز ليكرز صدارته للمنطقة الغربية مع 33 فوزاً و7 خسارات، بفارق 6 انتصارات عن دنفر ناغتس ويوتا جاز، فيما يقبع كليفلاند بفارق مركزين عن ذيل ترتيب المنطقة الشرقية (12-28).

وفي صدارة الترتيب العام للدوري، يبتعد ليكرز بفارق فوزين عن ميلووكي باكس (35-6).

