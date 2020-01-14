العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

ليبرون يُسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز

من قبل

لم يرحم ليبرون جيمس زملاءه السابقين في كليفلاند كافالييرز وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزه التاسع توالياً، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

Reuters

وفي ظل غياب النجم الآخر أنتوني ديفيس المصاب في قاعدة العمود الفقري وراجون روندو المصاب بأصبع يده، تفوق لوس أنجليس ليكرز بسهولة 128-99.

ولحق كافالييرز بإيقاع مضيفه في الربعين الأول (21-27)، والثاني (21-26)، بيد أن ليبرون أخذ الأمور على عاتقه في نهاية الثالث ومطلع الرابع حيث سجل 14 من نقاطه الـ31 إلى 8 تمريرات حاسمة.

وتخطى "الملك" جيمس الذي أحرز لقب الدوري مع كليفلاند في 2016، اللاعب إيزياه توماس في المركز الثامن على لائحة الممررين التاريخيين، وقد ساعده في مهمته البديل العملاق دوايت هاورد صاحب 21 نقطة و15 متابعة و6 كرات ساحقة "دانك".

في المقابل، كان كيفن لوف الافضل لدى الخاسر مع 21 نقطة و11 متابعة، وأضاف لاعب الارتكاز تريستان تومسون 17 نقطة و10 متابعات.

وعزز ليكرز صدارته للمنطقة الغربية مع 33 فوزاً و7 خسارات، بفارق 6 انتصارات عن دنفر ناغتس ويوتا جاز، فيما يقبع كليفلاند بفارق مركزين عن ذيل ترتيب المنطقة الشرقية (12-28).

وفي صدارة الترتيب العام للدوري، يبتعد ليكرز بفارق فوزين عن ميلووكي باكس (35-6).
 

ليبرون جيمس
السابق يوتا جاز يتابع انتصاراته المتت
اقرأ
يوتا جاز يتابع انتصاراته المتتالية
التالي

آخر الأحداث