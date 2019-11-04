ليبرون جيمس يواصل العزف على وتر "تريبل دابل"

وأنهى جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، المباراة بتسجيله 21 نقطة مع 11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، بعدما كان سجل "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية) في المباراة ضد مضيفه دالاس مافريكس 119-110 بعد التمديد بتسجيله 39 هي الأعلى له حتى الآن هذا الموسم، و12 متابعة و16 تمريرة حاسمة.

وساهم أنطوني ديفيس في الفوز الخامس لليكرز في ست مباريات بتحقيقه ثنائية مزدوجة "دابل دابل" حيث كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف أيفراي برادلي 16 نقطة وكل من البديلين دوايت هاوارد وكنتافيوس كالدويل-بوب 14 نقطة مع 13 متابعة للأول.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها لوس أنجليس ليكرز الذي غاب عن الأدوار الإقصائية ("البلاي أوف") ستة مواسم متتالية، خمسة انتصارات متتالية منذ أكثر من عام، فانتزع صدارة المنطقة الغربية أمام جاره لوس أنجليس كليبرز الفائز على ضيفه يوتا جاز 105-94، علما بأن كليبرز لعب مباراة أكثر (7 مقابل 6 لليكرز).

وقال جيمس "ألعب بدون إصابة. أنا لست مصابًا. لقد استعدت انطلاقتي السريعة وسرعتي وقوتي"، مضيفا "كان الأمر يتوقف علينا وكيف يمكننا ترجمة الهجمات التي قمنا بشنها".

ويبدو اللاعب البالغ من العمر 34 عاما هذا الموسم مصمما على إعادة فريقه لاحتلال مكانة تليق بثاني الأندية تتويجا في تاريخ الدوري، بعد خيبة موسم 2018-2019.

وتابع "اللعب بتمزق في الفخذ العام الماضي - حتى عندما عدت كنت لا أزال أعاني من تمزق جزئي - كان من الصعب أن أكون قادرًا على الحركة مثلما أقدر على فعل ذلك بشكل دفاعي"، مضيفا "بالنسبة لي، أنا فقط أواجه التحدي. أحب التحدي".

وشهدت بداية المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وحسم ليكرز ربعها الأول بصعوبة بفارق نقطة واحدة (26-25)، قبل أن يضرب بقوة في الربع الثاني ويحسمه في صالحه بفارق 12 نقطة (30-18) وبالتالي الشوط الأول بفارق 13 نقطة (56-43).

وقلص سبيرز الفارق إلى خمس نقاط (72-77) في الربع الثالث بعدما كسبه 29-21، قبل أن يواصل تألقه في الربع الأخير وسجل 16 نقطة متتالية فرض بها التعادل 90-90 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

لكن ليكرز استعاد أفضليته بتسجيله تسع نقاط مقابل سلة لأصحاب الأرض، ثم حافظ على تفوقه حتى أنهى الربع الأخير في صالحه 26-24 والمباراة 103-96.

وكان ديجونت موراي أفضل مسجل في صفوف سان أنتونيو سبيرز الذي مني بخسارته الثانية في ست مباريات والأولى على أ{ضه في أربع مباريات، برصيد 18 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف البديل رودي غاي 16 نقطة مع 10 متابعات، فيما اكتفى ديمار ديروزان بتسجيل 14 نقطة فقط.

دونشيتش يحذو حذو جيمس

وواصل النجم كواهي لينارد تألقه مع فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز بعدما قاده غلى الفوز على ضيفه يوتا جاز 105-94 بتسجيله 30 نقطة مع ست متابعات.

وهي المرة الرابعة في ست مباريات يسجل فيها لينارد 30 نقطة أو أكثر، بعد انتقاله الحر إلى كليبرز الصيف الماضي بعد قيادته تورونتو رابتورز الى اللقب الاول في تاريخه.

وعانى كليبرز في الأرباع الثلاثة الأولى أمام يوتا حيث خسر الأول والثالث (16-20 و26-28 على التوالي) وكسب الثاني بصعوبة (23-21)، قبل أن يضرب بقوة في الربع الأخير حيث كسبه بفارق 15 نقطة (40-25).

وتألق أيضا البديلان مونتريزل هاريل ولو وليامس بتسجيل الأول 19 نقطة والثاني 17 نقطة، فيما لم تنفع النقاط الـ36 التي سجلها دونوفان ميتشل في تجنيب فريقه الخسارة الثانية تواليا والثالثة في سبع مباريات هذا الموسم.

وحذا نجم دالاس مافريكس الواعد السلوفيني لوكا دونشيتش (20 عاما) حذو جيمس بتحقيقه الـ"تريبل دابل" الثانية تواليا بتسجيله 29 نقطة في سلة كليفلاند كافالييرز مع 14 متابعة و15 تمريرة حاسمة ليقود فريقه إلى الفوز 131-111.

وكان دونتشيتش سجل "تريبل دابل" في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليكرز بالذات الجمعة عندما سجل 31 نقطة مع 13 متابعة و15 تمريرة حاسمة.

وهي الـ"تريبل دابل" الـ11 لدونشيتش في مشواره بالدوري الأميركي.

وتابع ميامي هيت بدايته الجيدة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في ست مباريات هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 129-100.

وحسم ميامي هيت نتيجة المباراة في ربعها الأول الذي أنهاه في صالحه بفارق 32 نقطة (46-14)، وجد هيوستن صعوبة كبيرة في تذويبه ولم ينفعه التفوق في الربع الثاني (32-25)، لأنه خسر الربعين الأخيرين 25-28 و29-30 على التوالي.

وكعادته فرض جيمس هاردن نفسه نجما في صفوفه فريقه والمباراة بتسجيله 29 نقطة، لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم، خصوصا أن زميله الجديد القديم راسل ويستبروك سجل 10 نقاط فقط، فيما تألق الثنائي دنكان روبينسون ومايرز لينارد في صفوف ميامي برصيد 23 و21 نقطة على التوالي، وأضاف جيمي باتلر 18 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، حقق ساكرامنتو كينغز فوزه الثاني تواليا بعد خمس هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه نيويورك نيكس 113-92، وكسب إنديانا بايسرز مباراته الثالثة تواليا بعد ثلاث هزائم عندما تغلب على ضيفه شيكاغو بولز 108-95.