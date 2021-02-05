ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على ناغتس

وسجل "الملك" 27 نقطة إضافة إلى 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة في ثاني تريبل دابل له هذا الموسم والرقم 96 في مسيرته ليفتتح ليكرز سلسلة من خمس مباريات متتالية على أرضه بفوز مثير.

وارتقى ليبرون في هذه المباراة إلى المركز الثالث في لائحة السلات المسجلة في تاريخ الدوري متجاوزًا رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين (681 12 محاولة ناجحة).

كما ساهم الألماني دنيس شرودير وتايلين هورتون-تاكر بـ21 و17 نقطة على التوالي لليكرز الذي حقق انتصاره السابع عشر هذا الموسم مقابل 6 هزائم ويحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية.

وأكد أنتوني ديفيس أنه كان على الفريق القيام بالتعديلات عند استراحة الشوطين لاسيما على صعيد الدفاع من أجل الفوز بالمباراة.

وقال "لم نكن ننجح في ايقاف الكرة. كنا ندرك أنه بإمكاننا التسجيل ولكن كنا بحاجة لإيقافهم. تحدث الشباب في غرفة تبديل الملابس عن ذلك وتمكنا من ايقافهم والسماح لهم بـ17 نقطة فقط في الربع الثالث".

من جانب ناغتس كان الكندي جمال موراي الأفضل مع 20 نقطة مقابل 16 لمونتي موريس لم تكن كافية لتجنيب الفريق الخسارة.

أما الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 47 نقطة في المباراة السابقة ليقود فريقه للفوز على يوتا جاز فاكتفى بـ13 نقطة و10 متابعات.

وخاض ناغتس مباراته الأولى بعد استراحة دامت أربعة أيام بعد تأجيل مباراته ضد ضيفه ديترويت بيستونز الاثنين كون الأخير لم يتوفر لديه ثمانية لاعبين بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

في فيلاديلفيا، ذكّر المخضرم كارميلو أنتوني بأمجاده في الدوري عندما سجل 22 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزر الى فوز مفاجئ على متصدر المنطقة الشرقية فيلاديلفيا سفنتسي سيكسرز 121 – 105.

وحقق بلايزرز هذا الفوز رغم غياب العديد من عناصره بسبب الاصابة قبل أن يعلن النجم داميان ليلارد قبل ساعات من اللقاء عن انسحابه بسبب آلام في البطن عانى منها في الآونة الاخيرة.

وكان هناك تسعة لاعبين فقط متاحين لبورتلاند في ظل غياب البوسني يوسف نوركيتش، وسي جاي ماكولوم وديريك جونز بداعي الاصابة.

وأضاف غاري ترنت 24 نقطة مقابل 17 للتركي اينيس كانتر أضاف إليها 18 متابعة.

وقال كانتر "على طرفي الملعب قدم اللاعبون أداء هائلاً اليوم".



فيما كان الكاميروني جويل إيمبيد الأفضل من جانب الخاسر مع 37 نقطة.



