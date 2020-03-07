ليبرون جيمس يرفض اللعب في حال منع الجمهور من حضور المباريات

وطالبت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أنديتها الاستعداد لاحتمالية إقامة مباريات من دون جمهور في قاعاتها بسبب فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفقاً لتقارير إعلامية.



وعلّق جيمس على إمكانية اللعب من دون جمهور بالقول إنّه لن يخوض أي مباراة في هذه الحال وصرح بعد مباراة فريقه ضد ميلووكي باكس في الدوري الأميركي الجمعة: "كلا، الأمر مستحيل، إذا قدمت إلى الملعب ولم يتواجد أحد من الجمهور فلن ألعب".

وأضاف: "لن أخوض أي مباراة من دون جمهور، هنا لسنا في أوروبا، أنا ألعب من أجل زملائي وألعب من أجل الجمهور".

