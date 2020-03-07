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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ليبرون جيمس يرفض اللعب في حال منع الجمهور من حضور المباريات

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قال ليبرون جيمس نجم لوس آنجليس ليكرز إنّه لن يلعب في حال قررت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين إقامة المباريات دون جمهور بسبب فيروس كورونا.

AFP

وطالبت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أنديتها الاستعداد لاحتمالية إقامة مباريات من دون جمهور في قاعاتها بسبب فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفقاً لتقارير إعلامية.

وعلّق جيمس على إمكانية اللعب من دون جمهور بالقول إنّه لن يخوض أي مباراة في هذه الحال وصرح بعد مباراة فريقه ضد ميلووكي باكس في الدوري الأميركي الجمعة: "كلا، الأمر مستحيل، إذا قدمت إلى الملعب ولم يتواجد أحد من الجمهور فلن ألعب".

وأضاف: "لن أخوض أي مباراة من دون جمهور، هنا لسنا في أوروبا، أنا ألعب من أجل زملائي وألعب من أجل الجمهور".
 

ليبرون جيمس
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