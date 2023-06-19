لو وليامس يعلن اعتزاله

وخاض صانع الألعاب أو المدافع وليامس الذي لم يعثر على ناد في الموسم السابق، مباراته الأخيرة مع أتلانتا هوكس في عام 2022.

بلغ معدله 13.9 نقطة و3.4 تمريرات حاسمة و2.2 متابعتين في 1123 مباراة مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وتورنتو رابتورز ولوس أنجليس ليكرز وهيوستن روكتس ولوس أنجليس كليبرز وأتلانتا هوكس بين 2005 و2022.

ويُعتبر وليامس الذي لعب أساسياً 122 مرة فقط في الدوري الاميركي للمحترفين، اللاعب البديل الأكثر تهديفا في التاريخ برصيد 13396 نقطة.

وحده جمال كروفورد اختير أفضل لاعب سادس (احتياطي) في الموسم مثله ثلاث مرات. وحصل وليامس على هذه الجائزة عندما لعب مع تورونتو في موسم 2014-2015 وكليبرز في موسم 2017-2018 و2018-2019.

