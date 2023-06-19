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دوري الأمم الأوروبية

الدوري الأميركي للمحترفين

لو وليامس يعلن اعتزاله

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أعلن لو وليامس أفضل لاعب احتياطي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ثلاث مرات، في مقطع فيديو على موقع يوتيوب الأحد أنه سيعتزل اللعب عن عمر 36 عامًا بعد 17 موسماً في المستوى الأعلى.

AFP

وخاض صانع الألعاب أو المدافع وليامس الذي لم يعثر على ناد في الموسم السابق، مباراته الأخيرة مع أتلانتا هوكس في عام 2022.

بلغ معدله 13.9 نقطة و3.4 تمريرات حاسمة و2.2 متابعتين في 1123 مباراة مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وتورنتو رابتورز ولوس أنجليس ليكرز وهيوستن روكتس ولوس أنجليس كليبرز وأتلانتا هوكس بين 2005 و2022.

ويُعتبر وليامس الذي لعب أساسياً 122 مرة فقط في الدوري الاميركي للمحترفين، اللاعب البديل الأكثر تهديفا في التاريخ برصيد 13396 نقطة.

وحده جمال كروفورد اختير أفضل لاعب سادس (احتياطي) في الموسم مثله ثلاث مرات. وحصل وليامس على هذه الجائزة عندما لعب مع تورونتو في موسم 2014-2015 وكليبرز في موسم 2017-2018 و2018-2019.
 

الدوري الأميركي للمحترفين لو وليامس
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