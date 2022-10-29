لوس أنجليس ليكرز يواصل سلسلة نتائجه الباهتة

ولم يعرف نجمه ليبرون جيمس (37 عاماً) بداية مماثلة، منذ موسمه الأول كلاعب صاعد مع كليفلاند كافالييرز عام 2003.

وبات ليكرز على بعد خسارتين من اسوأ بداية له تعود إلى العام 1957 (0-7)، عندما كان الفريق يتخذ من مينيابوليس مقراً له، قبل الانتقال إلى كاليفورنيا عام 1960.

وغاب عن ليكرز أحد أبرز نجومه أنتوني ديفيس المصاب بالجزء السفلي من ظهره، فيما استهل الموزع المخضرم راسل وستبروك المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل ويسجل 18 نقطة و8 متابعات.

وحاول المخضرم جيمس قدر المستطاع انقاذ فريقه، فسجل 28 نقطة، 7 متابعات، 5 تمريرات حاسمة، دون تجنيب الفريق الزائر خسارة جديدة.

وخلافاً لليكرز، نجح ميلووكي بالاستفادة من متاعب نيويورك نيكس فهزمه 119-108، رغم معدل التسجيل المنخفض لطرفين لم يتخطيا 40%.

وعوّل ميلووكي على أفضل لاعب مرتين في الدوري (2019 و2020)، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو القريب من تحقيق تريبل دابل (30 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة).

وفوجئ بوسطن سلتيكس، وصيف الموسم الماضي أمام غولدن ستايت ووريرز، بخسارة على أرضه أمام كليفلاند كافالييرز (123-132 بعد التمديد).



وكان أفضل أداء فردي في الأمسية لتايريز ماكسي عندما سجّل 44 نقطة (رقم قياسي شخصي)، خلال فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مضيفه تورونتو رابتورز 112-90.

وفي فينيكس، تغلب صنز بسهولة على نيو أورليانز بيليكانز 124-111، بفضل مباراة صلبة لميكال بريدجز (27 نقطة).

وفي ديترويت، زرع النجم تراي يونغ 36 نقطة ومرّر 12 كرة حاسمة، ليقود أتلانتا هوكس إلى الفوز على ضيفه بيستونز 136-112.

وأكّد سان أنتونيو سبيرز بداية موسمه الجيدة، بفوزه على ضيفه شيكاغو بولز 129-124، مع 33 نقطة لنجم بولز ديمار ديروزان الذي أصبح اللاعب الخمسين في تاريخ الدوري يتخطى حاجز 20 ألف نقطة.

وحصد أورلاندو ماجيك فوزه الأول في ست مباريات، على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 113-93، مع 21 نقطة و12 متابعة من المصنف أول في درافت اللاعبين الجدد باولو بانكيرو البالغ 19 عاماً.