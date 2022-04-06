لوس أنجليس ليكرز يفشل في بلوغ الـ"بلاي أوف"

ومع خسارة ليكرز السابعة تواليًا والـ48 هذا الموسم مقابل 31 فوزًا، وانتصار منافسه المباشر سان أنتونيو سبيرز في وقت سابق من الأمسية 116-97 على مضيفه دنفر ناغتس، سيغيب الفريق الأصفر والبنفسجي عن الأدوار الاقصائية.

وغاب النجم ليبرون جيمس عن المباراة بسبب الإصابة في كاحله، وسيغيب بالتالي للمرة الرابعة فقط في مسيرته التي بدأت في الدوري عام 2003 عن الأدوار الإقصائية.

ويحتل ليكرز المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية (31-48)، متخلفًا بمركز عن سبيرز (34-45) الذي يحتل آخر مرتبة مؤهلة إلى ملحق الـ"بلاي أوف".

ومع هذه الخسارة، تسدل الستارة عن موسم بائس لليكرز.

كان قرار إعادة بناء تشكيلته العام الماضي بضم المخضرم راسل وستبروك ونجوم آخرين أمثال كارميلو أنتوني بمثابة إخفاق كبير، فاقمته إصابة طويلة الأمد لأنتوني ديفيس أبقت لاعب الارتكاز قرابة نصف الموسم خارج المنافسات.

قبل المباراة، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات بأن ليكرز سيتحرك بسرعة لإقالة فوغل الذي قاد الفريق إلى اللقب في عام 2020 والسابع عشر في تاريخه.

وارتبط مدربا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ويوتا جاز، دوك ريفرز وكوين سنايدر تواليًا، بخلافته.

ومع فوز سبيرز في وقت سابق، كان ليكرز يدرك أن وحده الفوز يبقي على آماله حية. ولكن بعد بداية مميزة، وجد نفسه عاجزًا أمام متصدر الدوري.



عبور تورونتو وبولز وجاز



في مباريات أخرى، عزز الكاميروني جويل إمبيد حظوظه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بعد أداء خارق ومساهمته بفوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131-122 على مضيفه إنديانا بايسرز.

سجل 45 نقطة و13 تمريرة حاسمة فيما أضاف تايريز ماكسي 30 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وبينما اكتفى جيمس هاردن بـ11 نقطة، إلا أنه زوّد زملاءه بـ14 تمريرة حاسمة.

في الشرقية، باتت الصورة أوضح مع إكمال تورونتو رابتورز وشيكاغو بولز عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

وضمن رابتورز ذلك بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 118-108 تزامنًا مع سقوط كليفلاند كافاليير 120-115 ضد مضيفه أورلاندو ماجيك.

ورغم سقوطه على أرضه أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 127-106، ضمن أيضًا بولز وجوده في الـ"بلاي أوي" عطفًا على خسارة كافالييرز الذي تأهل لخوض الملحق برفقة أتلانتا.

كما تأهل يوتا جاز إلى الـ"بلاي أوف" بفوزه بعد التمديد على ضيفه ممفيس غريزليز 121-115 في مباراة سجل فيها الفرنسي رودي غوبير 22 نقطة و21 متابعة للفائز.

وواصل كايري إرفينغ تألقه منذ عودته إلى المنافسات على أرضه وسجل 42 نقطة خلال فوز بروكلين نتس 118-105 على هيوستن روكتس، بينها 8 ثلاثيات من أصل 16 محاولة.

