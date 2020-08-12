لا إصابات بفيروس كورونا في آخر جولة من الفحوصات

وأفادت الرابطة أن الفحوصات الـ342 التي خضع لها اللاعبون في مقر إقامتهم في مجمع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا منذ الاربعاء الفائت جاءت سلبية.

وقالت الرابطة في بيان "في حال تثبتت اصابة لاعب في حرم الـNBA في المستقبل، سيتم عزله الى حين السماح له بالعودة وفق القواعد التي وضعتها رابطة الدوري ورابطة اللاعبين".

ومنذ بدء توافد اللاعبين الى "فقاعة" اورلاندو، لم يتم تسجيل أي إصابة بـ"كوفيد-19".

واستأنف الدوري نشاطه منذ أسبوعين بعد توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بمشاركة 22 من أصل 30 فريقا التي لديها أمل ببلوغ الأدوار الاقصائية "بلاي اوف".