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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

لا إصابات بفيروس كورونا في آخر جولة من الفحوصات

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الرابع تواليا، في آخر جولة من الفحوصات التي اجرتها في "فقاعة" اورلاندو حيث تستكمل المنافسات.

Reuters

وأفادت الرابطة أن الفحوصات الـ342 التي خضع لها اللاعبون في مقر إقامتهم في مجمع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا منذ الاربعاء الفائت جاءت سلبية.

وقالت الرابطة في بيان "في حال تثبتت اصابة لاعب في حرم الـNBA في المستقبل، سيتم عزله الى حين السماح له بالعودة وفق القواعد التي وضعتها رابطة الدوري ورابطة اللاعبين".

ومنذ بدء توافد اللاعبين الى "فقاعة" اورلاندو، لم يتم تسجيل أي إصابة بـ"كوفيد-19".

واستأنف الدوري نشاطه منذ أسبوعين بعد توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بمشاركة 22 من أصل 30 فريقا التي لديها أمل ببلوغ الأدوار الاقصائية "بلاي اوف".                                                                                                                                              

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