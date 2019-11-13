كوزما يعزز صدارة ليكرز للمنطقة الغربية

وحسم ليكرز المباراة بنتيجة 123-115، بعدما تمكن كوزما (24 عاما) من تسجيل محاولتين ثلاثيتين متتاليتين في الدقائق الثلاث الأخيرة من اللقاء في قاعة "تالكينغ ستيك ريزورت" ليمنح فريقه التقدم 120-113.

وأضاف اللاعب الشاب بذلك إلى محاولة ثلاثية من النجم المخضرم ليبرون جيمس كانت قد منحت ليكرز التقدم 114-113. وعوّض اللاعبان بذلك تقدم فينيكس 113-111 قبل 3:29 دقائق من صافرة النهاية.

وأنهى كوزما المباراة مع 23 نقطة وأربع متابعات، بينما ساهم جيمس بـ19 نقطة وسبع متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما كان أفضل مسجل في الفريق زميلهما أنطوني ديفيس مع 24 نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات.

في المقابل، كان ديفن بوكر والإسباني ريكي روبيو الأفضل في صفوف فينيكس، مع 21 نقطة لكل منهما، أضاف إليها بوكر ثلاث متابعات وتسع تمريرات حاسمة، وروبيو أربع متابعات و10 تمريرات.

ونجح ليكرز الباحث عن استعادة مكانته بين الكبار بعد فشله في الموسم الماضي في بلوغ الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، في استعادة نغمة الفوز بعد سقوطه أمام حامل اللقب تورونتو رابتورز 104-113 الأحد.



42 نقطة لتراي يونغ



وكانت تلك الخسارة الثانية فقط لليكرز هذا الموسم، وجاءت بعد سبعة انتصارات متتالية. وبنتيجة مباراة الثلاثاء التي بدأت لصالح صاحب الأرض قبل أن يتفوق لوس أنجليس نسبيا بدءا من الربع الثالث قبل أن تعود المنافسة على أشدها في الربع الأخير، حقق ليكرز فوزه الثامن هذا الموسم، معززا صدارته لترتيب المنطقة الغربية أمام يوتا جاز الفائز الثلاثاء على ضيفه بروكلين نتس بنتيجة 119-114.

وتفوق يوتا على رغم أن بروكلين كان الطرف الأفضل في معظم مراحله وتمكن في مطلع الربع الثالث من التقدم بفارق 15 نقطة. لكن المضيف قلص الفارق بشكل تدريجي لاسيما بفضل أفضل مسجل في صفوفه دونافان ميتشل، والفرنسي رودي غوبير الذي منح يوتا التقدم 116-114 قبل نحو 57 ثانية من النهاية، بمتابعة ناجحة من تحت السلة.

وكان ميتشل أفضل مسجل في يوتا مع 30 نقطة أضاف إليها ست متابعات، بينما سجل كل من غوبير ومايك كونلي 18 نقطة. في المقابل، كان كايري إيرفينغ الأفضل في صفوف بروكلين مع 27 نقطة وثلاث متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف كل من دياندري جوردان وتورين برينس 15 نقطة، مع 17 متابعة وأربع تمريرات حاسمة للأول.

ولم يحل ذلك دون تلقي نتس، أحد فريقي مدينة نيويورك، خسارته السادسة هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات، وهو يحتل المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد متساوٍ مع أتلانتا هوكس التاسع، والذي حقق فوزا مهما الثلاثاء على مضيفه دنفر ناغتس بنتيجة 125-121.

وبرز تراي يونغ في صفوف أتلانتا بتسجيله 42 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، ليواصل إبن الحادية والعشرين تقديم أداء لافت هذا الموسم، اذ انها خامس مباراة إجمالا والثالثة تواليا، يسجل فيها 30 نقطة على الأقل.

وتمكن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من انتزاع فوز صعب من ضيفه كليفلاند كافالييرز بطل 2016 بفارق نقطة واحدة 98-97، وذلك بكرة ساحقة "دنك" لنجم فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد، قبل 13,2 ثانية من النهاية.

وأنهى إمبييد اللقاء مع 27 نقطة و16 متابعة، بينما كان كيفن لوف وجوردان كلاركسون الأفضل في كافالييرز مع 20 نقطة لكل منهما.

ورفع فيلادلفيا رصيده الى سبعة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت الثالث الذي فاز أمس على ديترويت بيستونز بنتيجة 117-108.

وحقق ميامي فوزه السابع أيضا مقابل ثلاث هزائم، بفضل 20 نقطة لكل من جيمي باتلر وكندريك نان.

وفي بقية المباريات، فاز ساكرامنتو كينغز على بورتلاند ترايل بلايزرز 107-99 وشيكاغو بولز على نيويورك نيكس 120-102، وانديانا بايسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-85.