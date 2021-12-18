كوري يتابع تألقه بتسجيله 30 نقطة أمام سلتيكس

تابع نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري تألقه عقب تحطيمه الثلاثاء الرقم القياسي المطلق لعدد الرميات الثلاثية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مبرهناً أنه لن يكتفي بهذا القدر فسجل 30 نقطة في مباراة الفوز على بوسطن سلتيكس 111-107 الجمعة.

وحافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية مع 24 فوزاً مقابل 5 هزائم، في حين مُني يوتا جاز الثالث (20-8) بخسارة أمام سان أنطونيو سبيرز 126-128.

قال كوري الذي أضاف إلى رقمه القياسي خمس ثلاثيات، وفي إشارة إلى الإنجاز التاريخ الذي حققه الثلاثاء والعدد المتزايد من حالات "كوفيد-19" في الدوري "نحن نخرج من حالة عاطفية... الكثير يحدث في الدوري".

وأضاف "تحاول ألاّ تُشتت انتباهك بكل الأشياء الموجودة خارج غرفة تبديل الملابس".

وفي فلوريدا، ألحق ميامي هيت بأورلاندو ماجيك خسارته السابعة توالياً بفوزه عليه 115- 105، في مباراة تألق خلالها الثنائي ماكس ستروس صاحب 32 نقطة، منها 23 في الشوط الأوّل، وغابي فينسينت مع 27.

وخاض ماجيك اللقاء مع 12 لاعباً فقط على خلفية كثرة الغيابات في صفوفه بسبب فيروس كورونا والاصابات.

ويخضع كل من محمد "مو" بامبا، تيرنس روس، الألمان