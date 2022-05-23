كوري وويغنز يضعان ووريرز على مشارف النهائي

وبات ووريرز بحاجة إلى فوز واحد، ليحجز بطاقة الدور النهائي وملاقاة الفائز بنهائي المنطقة الشرقية بين ميامي هيت وبوسطن سلتيكس (2-1).

وتألق الثنائي كوري (31 نقطة و11 تمريرة حاسمة) والكندي ويغنز (27 نقطة و11 متابعة) في تشكيلة المدرب ستيف كير الباحث عن استعادة فريقه أمجاد العقد الماضي.

ولم ينجح أي فريق في 75 عاماً من تاريخ الدوري، في قلب تأخره صفر-3 في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وساهم أيضاً في تحقيق فوز ووريرز العائد من إصابة طويلة كلاي تومسون (19 نقطة)، درايموند غرين (10) والبديل جوردان بول (10).

ومرّة جديدة، لم ينفع أداء هائل من النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش (40 نقطة و11 متابعة) في تجنيب دالاس خسارة ثالثة.

قال كوري بعد الفوز: "كان فوزاً جماعياً رائعاً. عندما تتقدّم 2-صفر ثم تفوز خارج أرضك، يمنحك ذلك سيطرة كبيرة على السلسلة. هذا أمر هائل".

تابع: "ندرك تماماً أنّ المهمة لم تُحسم بعد، لكن من الجميل خوض مباراة الثلاثاء (الرابعة في أرض دالاس) دون أي ضغوط ومحاولة حسم السلسلة".

وأشاد كير بالدور الذي لعبه الموزع المخضرم كوري صاحب 5 ثلاثيات من 10 محاولات: "كان ستيف رائعاً الليلة. مستوى تكيّفه خارق. يحلّق دفاعياً ثم يقدّم أداء هجومياً رهيباً. من الجميل أن تشاهده يلعب".

دونتشيتش جريء



على الطرف المقابل، رفض دونتشيتش الإقرار بانتهاء السلسلة منطقياً: "لم تنته بعد، لكنها لن تكون سهلة. لن يمنحك ووريزر شيئاً على طبق من فضة".

تابع: "لم يتوقعنا أحد هنا في نهائي المنطقة الغربية. لكني أعتقد ان ووريرز يلعب بطريقة لا تُصدّق. الجميع يعرف دوره".

أضاف لاعب ريال مدريد الإسباني السابق: "هم متحدون، ويلعبون سوياً منذ فترة كما يقدّمون سلة جميلة. لذا أعتقد أنّ الأمر سيكون صعباً".

ختم: "كانت المباريات الثلاث الأخيرة فائقة الصعوبة".

وبعد تقدمه 48-47 بين الشوطين، قدّم ووريرز أداء دفاعياً صلباً في الربع الثالث. زرع كوري 11 نقطة ضمن سلسلة تفوق فيها المضيف 30-21، ليرفع تقدمه إلى عشر نقاط 78-68.

كان الفارق جيداً كي يلعب ووريرز بأريحية في الربع الأخير ويبدّد آمال الضيف بالعودة.

وشهد الربع الأخير كرة ساحقة (دانك) رائعة من ويغنز يبد واحدة فوق دونتشيتش. ألغيت السلة في بادىء الأمر، لكن تحدّي المدرب كير أعاد الأمور إلى نصابها والفارق إلى 93-83.

علّق كير على هذه الكرة الساحقة: "لقد كانت كرة ساحقة رائعة. فوجئت بالقرار لكني سعيد بالعودة عنه".

حصل ويغنز بعدها على ثلاث رميات حرة إثر خطأ من دونتشيتش ليتقدم فريقه 102-89 قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وتزعزعت ثقة ووريرز في نهاية المباراة مع ثلاثية لسبنسر دينويدي، صاحب 26 نقطة، قلصت الفارق إلى 99-104، لكن ووريزر ردّ بقوة عبر ثلاثية بول الذي استعاد التقدم بثماني نقاط قبل 54 ثانية على النهاية الوقت.