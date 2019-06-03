كوري لم يستسغ الانتصار

قال نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري إن فريقه لم يحقق فوزاً مميزاً على تورونتو رابتورز خلال اللقاء الثاني بين الفريقين في السلسلة النهائية من الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة فجر الاثنين.

وقال كوري الذي لم يتألق على عاداته السابقة: "لم يكن بالضرورة فوزاً جميلاً، خصوصاً في نهاية المباراة لكننا قاتلنا لهذا النجاح وهذا امر هام قبل لقاء العودة على أرضنا".

وأضاف كوري، الذي نزل عن حاجز ال30 نقطة لأول مرة من ست مباريات في البلاي اوف إذ سجل 23 نقطة: "دفاعنا هو الذي منحنا الفوز يجب أن ندافع بشدة أكبر في المباريات القادمة".

وعادل غولدن ستايت حامل اللقب في السنتين الأخيرتين السلسلة النهائية بين الفريقين 1-1 بفوزه 109-104 في تورونتو.

وكان ستايت متأخرا في الربعين الأول مع فارق وصل إلى 12 نقطة، لكنه انتفض في بداية الربع الثالث حيث سجل 18-0 ليمسك بزمام الأمور ويحقق الفوز.

وكان أداء كوري الهجومي غير فعال كالمعتاد إذ سجل 4 نقاط في الربع الأول فقط ولا شيء في الأخير.