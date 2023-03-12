كوري الحاسم يقود ووريرز للفوز على باكس

سجل كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 22 نقطة من نقاطه الـ36 في الربع الاخير والتمديد، بينها ثلاثية حاسمة وتصدٍ للكرة، ليساعد ووريرز في تحقيق فوزه السابع تواليًا على أرضه.

وغاب عن باكس عملاقه اليوناني أفضل لاعب في الدوري مرتين لالتهاب في يده اليمنى، لتنتهي سلسلة من تسعة انتصارات تواليًا خارج الديار للفريق الذي لا يزال في صدارة المنطقة الشرقية (48-19).

تقدم باكس بفارق خمس نقاط في الدقيقة الاخيرة، لكن كوري سجل ثلاثية ومن ثم ثنائية من تحت سلة من هجمة مرتدة لمعادلة الارقام. لكن جرو هوليداي سجل ثلاثية قبل نصف دقيقة من النهاية، ليرد كوري بالسلاح ذاته قبل 18 ثانية معادلا 111-111.

قام بعدها بتصد حاسم على هوليداي من محاولة في طريقه الى السلة قبل ثانيتين من النهاية ليأخذ المباراة الى التمديد.

سجل كوري الذي سيبلغ عامه الـ35 الثلاثاء 9 نقاط في التمديد ليحقق شخصيًا فوزه الأول بعد ثلاث هزائم منذ عودته من إصابة في القدم في 5 آذار/مارس.

سلتيكس يهزم هوكس ويعزز وصافته

في أتلانتا، سجل جايسون تايتوم 34 نقطة هي الاعلى في المباراة و15 متابعة ليقود بوسطن سلتيكس للفوز 134-125 على هوكس.

عزز سلتيكس وصافته للشرقية بسجل 47-21.

وسجل كاواي لينارد 38 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 106-95.

وبات راسل وستبروك صانع ألعاب كليبرز في المركز التاسع على قائمة اللاعبين الاكثر تحقيقًا للتمريرات الحاسمة في الدوري، متجاوزًا ايزاه توماس، بتمريرة في الربع الثالث كانت الرقم 9062 في مسيرته.

