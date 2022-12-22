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الدوري الأميركي للمحترفين

كليفلاند يُسقط ميلووكي وتورونتو يوقف سلسلة نيويورك

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سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أعلى معدّل تهديفي له هذا الموسم مع 45 نقطة إضافة إلى 14 متابعة، لكنه لم يستطع منع فريقه ميلووكي باكس من السقوط أمام كليفلاند كافالييرز 114-106.

reuters

وكان كليفلاند قد خسر في مواجهتيه السابقتين مع باكس هذا الموسم، لكن مع تسجيل دونوفان ميتشل 36 نقطة، قدموا ربعاً رابعاً قوياً ضمنوا فيه الفوز.

وأحرز ميتشل 15 من 16 رمية حرة، بينها تسعة من أصل تسعة في الربع الرابع، لكنه تلقى أيضاً دعماً قوياً بـ23 نقطة من داريوس غارلاند و19 نقطة من جاريت آلن.

وقال آلن بعد المباراة "كنا في حاجة إلى الفوز. خسرنا في ملعبهم مرتين وكان علينا أن نظهر لهم أننا هنا لنلعب".

وفي نيويورك، انتهت سلسلة انتصارات نيويورك نيكس بخسارة مفاجئة 113-106 على أرضه أمام تورونتو رابتورز.

وتمتّع الكاميروني باسكال سياكام بتسجيل 52 نقطة هي الأعلى في مسيرته.

وقال عقب المباراة "شعرت بالارتياح للفوز. لا يهم ما إذا كان الفوز خارج ملعبنا أو في أرضنا، كنا نريد الفوز فقط".

وأضاف "لقد مررنا بوقت عصيب والآن أهم شيء هو البناء على ما حققناه". 
 

ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين يانيس أنتيتوكونمبو
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