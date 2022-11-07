كليفلاند يواصل التألق ويعمق جراح لوس أنجليس ليكرز

أضاف داريوس غارلاند 24 نقطة ليبتعد كافالييرز في الشوط الثاني أمام ليكرز باهت بعد أن اكتفى نجمه أنتوني ديفيس بنقطتين فقط في الربعين الاخيرين.

وحقق كليفلاند فوزه الثامن تواليًا بعد خسارة افتتاحية في الموسم ويحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس المتصدر والفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (9-0).

وهذه أطول سلسلة لكافالييرز من دون خسارة منذ 13 تواليا في 2017 عندما خاض ليبرون آخر موسم مع الفريق الذي حقق معه اللقب في 2016.

ليكرز يواصل التراجع

وتواصلت مآسي ليكرز الذي مني بالخسارة السابعة مقابل انتصارين فقط، علمًا أنه تقدم بفارق 12 نقطة في الربع الأول ودخل الاستراحة متفوقاً بفارق ست نقاط، ولكنه خسر الربعين الأخيرين 56-36.

سجل ليبرون 27 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة مقابل 19 نقطة لديفيس بالاضافة الى 12 متابعة. سجل راسل ويستبروك 19 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة لكنه خسر الكرة سبع مرات.

لكن مع تراجع مستواهم الهجومي، لم يتمكن لاعبو ليكرز من إيجاد طريقة لإيقاف ميتشل وغارلاند، اللذين غابا عن ست من مباريات كليفلاند السبع السابقة بسبب إصابات في العين والركبة.

سجل ميتشل الذي انضم إلى كافالييرز من يوتا جاز في أيلول/سبتمبر، 30 نقطة أو أكثر في ست من ثماني مباريات مع فريقه الجديد.

وأكد أن كليفلاند الساعي للعودة إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018 ، لم يركز على نجمه السابق جيمس.

وقال ميتشل "لقد نشأت وأنا مشجع لكافز لذا فأنا على دراية كاملة بليبرون، لكن لا أعتقد أن كان لذلك علاقة بالمباراة".

وتابع "يجب أن تحترم العظمة دائمًا، ولكن في نهاية المطاف، نحن هنا للفوز".

فانفليت يقود رابتورز للفوز

في تورونتو، عاد فريد فانفليت من الإصابة بعد غياب ثلاث مباريات وسجل 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة ليقود رابتورز للفوز 113-104 على شيكاغو بولز.

ومع غياب الهداف الكاميروني باسكال سياكام، ارتقى لاعبو رابتورز إلى مستوى التوقعات وتجاوز اللاعبون الخمسة الأساسيون عتبة العشر نقاط.

ساهم أو.جي أنوبوي بتسجيله 22 نقطة وسكوتي بارنز 19 مع 10 متابعات ليستعيد الفريق عافيته بعد خسارة قاسية 110-111 ضد دالاس مافريكس الجمعة.

في ممفيس، سجل ديزموند باين وجا مورانت سوياً 51 نقطة ليقودا غريزليز للفوز 103-97 على واشنطن ويزاردز الغائب عنه برادلي بيل.

سجل باين 28 نقطة ومورانت 23 مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة ليحقق غريزليز فوزه السابع مقابل ثلاث هزائم في المركز الثالث في المنطقة الغربية، خلف يوتا جاز الثاني (8-3) الفائز 110-102 على مضيفه لوس أنجليس كليبرز.

