كليفلاند كافالييرز يُحرج بروكلين

ومرة جديدة، نجح سيكستون (25 نقطة و9 تمريرات حاسمة) بالتفوق على نجوم أمثال كايري إيرفينغ وجيمس هاردن.

وسيطر كليفلاند تحت السلة وأحكم قبضته في الربع الثالث باستغلال نقاط ضعف دفاع نتس لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدور المنتظم.

وسجل سيكستون 8 نقاط في الربع الثالث عندما تفوّق فريقه 37-24 وأجبره على خسارة الكرة 8 مرات.

وحقق أندريه دروموند "دابل دابل" (عشرة على الأقل في فئتين احصائيتين) مع 19 نقطة و16 متابعة وأضاف لاري نانس 15 نقطة لكليفلاند.

كما تفوّق كافالييز، سادس المنطقة الشرقية راهناً، على خصمه بالمتابعات (50-29) في المباراة التي أقيمت على ملعب "روكيت مورتغيج فيلدهاوس" في كليفلاند.

قال دروموند "عندما نكون فريقا متكامل العافية، من الصعب أن يهزمنا أحد".

ولدى الخاسر الذي يحتل المركز السابع في المنطقة الشرقية، سجل إيرفينغ 38 نقطة في مباراته الثانية بعد غياب نحو أسبوع لأسباب شخصية، فيما أضاف هاردن القادم من هيوستن روكتس 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وكان بروكلين قادراً على الدفع بالنجم الثالث كيفن دورانت، لكن جهازه الفني فضّل اراحته.

وبلغ معدل تسجيل نتس 48% في المباراة، وأسقط الكرة 14 مرة من أصل 43 من خارج القوس.

وقال مدرب نتس الكندي ستيف ناش "لا أرغب بالرد بصورة مبالغة، لكن نحتاج إلى تصحيح الأمور من قبل الشبان، لأننا لم نلعب جيداً في آخر مباراتين".

أضاف ناش "الناس متحمسون لمواجهة فريقنا وسيرفعون من منسوب طاقتهم في كل ليلة. أعتقد أننا بحاجة لتقديم المزيد وعلينا أن نكون فخورين بما نقوم به".

من جهته، قال هاردن "مشكلتنا ليست في الهجوم. لسنا قلقين البتة من الهجوم. (المشكلة) في دفاعنا".

وسيحاول كليفلاند احراز فوزه الأول على بوسطن بعد 8 خسارات متتالية، عندما يلاقيه الأحد.

وفي لوس أنجليس، برز الثنائي النجم كواهي لينارد وبول جورج، فسجل الأول 31 نقطة والثاني 29 ليقودا كليبرز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتس ثاندر 120-106.

والتحق كليبرز بصدارة جاره اللدود وحامل اللقب ليكرز مع 12 فوزاً و4 خسارات في الغربية.

قال جورج "علينا أن نعرف كيف نفوز في المحن ونتعلم كيف نصمد في وجه العواصف. يتعلق الأمر بكيفية تحملنا والتنفيذ في الوقت الحاسم".

وسجل الكاميروني العملاق جويل إمبيد 38 نقطة و11 متابعة، ليقود فيلادفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس 122-110.

وهذا الفوز الثاني توالياً لسيكسرز على بوسطن، وساهم في تحقيقه أيضاً توبياس هاريس صاحب 23 نقطة (10 من 12 محاولة) و8 متابعات.

وعاد إلى صفوف فيلادلفيا سيث كوري بعد غياب سبع مباريات بسبب بروتوكول فيروس كورونا المستجد، فسجل 15 نقطة لسيكسرز الذي رفع رصيده إلى 9 انتصارات مقابل خسارة واحدة على أرضه.

كما برز الأسترالي بن سيمونز لدى متصدر المنطقة الشرقية (11-5) مع 15 نقطة و11 متابعة.

ولدى الخاسر، لم تكن 42 نقطة من جايلن براون و20 نقطة لماركوس سمارت كافية لتجنيب الفريق الأخضر الخسارة ليتراجع إلى المركز الرابع في المنطقة الشرقية (8-6).

وكان السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش قريباً من تحقيق "تريبل دابل"خلال عودة دالاس مافريكس بالفوز من أرض سان أنتونيو سبيرز 122-117.

سجل أحد اأبرز نجوم الدوري 36 نقطة و9 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

وأضاف21 نقطة كل من اللاتفي كريستابس بورزينغيس وتيم هاردواي جونيور لسابع المنطقة الغربية، فيما كان ديمار ديروزان الأفضل لدى سبيرز مع 29 نقطة واضاف لاعب الارتكاز لاماركوس أولدريدج 26.

في تامبا، سجل نورمان باول 14 من نقاطه الـ23 في الربع الاول، ليقود تورونتو رابتورز حامل لقب الموسم قبل الماضي إلى الفوز على وصيف الموسم الماضي ميامي هيت 101-81.

وسجل باول الذي لعب بدلاً من الموزع المصاب كايل لاوري، 10 محاولات من أصل 18 في الميدان، وأضاف أو جي أنونوبي 21 نقطة.







