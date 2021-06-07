كليبرز يقصي دالاس وهوكس يسقط فيلادلفيا في افتتاح الدور الثاني

فيما ضرب أتلانتا هوكس ونجمه الشاب تراي يونغ بقوة في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي للشرقية بفوزه 128-124 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.



أحرز لينارد 28 نقطة، 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة ليقود كليبرز إلى نصف نهائي الغربية حيث سيلاقي يوتا جاز في المباراة الاولى الثلاثاء.



وأفسد كليبرز ليلة النجم الشاب السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 46 نقطة ليحسم السلسة 4-3 بفوزه على ارضه على ملعب ستيبلس سنتر بعد ان خسر كل فريق على ملعبه في المباريات الست الأولى.



وقال لينارد بعد الفوز "لم نستسلم ابدًا. أردنا أن نتحسن وقمنا بذلك، لاسيما من الناحية الدفاعية".



سجل ماركوس موريس 23 نقطة وأضاف بول جورج 22 إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة أمام قرابة 7300 متفرج سُمح لهم بحضور المواجهة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وبات كليبرز سادس فريق في تاريخ الدوري يخسر أول مباراتين على أرضه ويفوز في السلسلة.

وقال مدرب الفريق تايرون لو "لقد كان الفوز جماعيًا، أردنا هذه اللحظة، كان اختبارًا جيدًا لنا حيث فرض علينا أن نقاتل للتأهل إلى الدور الثاني. كان فوز رائعًا".



واصل دونتشيتش (22 عامًا) أداءه الرائع في السلسة على الرغم من أنه لعب مع آلام في الرقبة عانى منها في المباراة الرابعة. أضاف 14 تمريرة حاسمة وسبع متابعات الأحد في اول مباراة سابعة يخوضها في ثاني مشاركة له في الأدوار الاقصائية في مسيرته الشابة. وكان مافريكس خسر أمام كليبرز في الدور الأول الموسم الماضي ايضًا.



قال السلوفيني بعد اللقاء "قدمنا كل شيء. أنا فخور جدًا بهذا الفريق. من الواضح أنني اكره الخسارة، نكره الخسارة جميعًا ولكني فخور بفريقي".



تقدم لوس انجلس 100-85 في نهاية الربع الثالث ووسّع افضليته إلى 19 نقطة بعد ثلاث دقائق على انطلاق الربع الأخير، قلّص دالاس الفارق الى 114-107 قبل دقيقتين من النهاية، لكن ريجي جاكسون ردّ بثلاثية قاتلة ليحسم كليبرز المواجهة.



- 35 نقطة ليونغ -



في فيلادلفيا، لم يكن متوقعًا أن يكون هوكس، الفريق الموهوب ولكن من دون خبرة حقيقية في المباريات الإقصائية، أن يقدم الكثير أمام سيكسرز ونجمه الكاميروني جويل إمبيد، الذين أحرزوا أفضل سجل في الموسم النتظم في المنطقة الشرقية.



لكن أسلوبهم غير المقيد في هذه السلسلة، والتي لم يكونوا مرشحين لها، جعلهم مستضعفين خطيرين بوجود يونغ الذي سجل الأحد 35 نقطة.



وبالتالي انتزع هوكس التقدم 1-صفر في سلسلة سبع مباريات ممكنة. وسيواجه الفائز ميلووكي باكس أو بروكلين نتس لتحديد ممثل المنطقة في النهائيات الشهر المقبل.



وأضاف الصربي بوغدان بوغدانوفيتش وجون كولينز 21 نقطة لكل منهما، بينما أحرز كلينت كابيلا 10 نقاط و 11 متابعة لأتلانتا.



وعاد إمبيد إلى اللعب مع سيكسرز بعدما غاب عن المباراة الأخيرة في الدور الأول أمام واشنطن ويزاردز بسبب إصابة في الركبة اليمنى.



وكان إمبيد أفضل مسجل في اللقاء مع 39 نقطة وتسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما أضاف سيث كوري 21 نقطة وتوبياس هاريس 20 نقطة و10 متابعات، فيما سجل الأسترالي بن سيمونز 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.



يونغ (22 عامًا) الذي مرر أيضاً 10 تمريرات حاسمة، سجل 12 نقطة في الربع الأول حيث تقدم أتلانتا 42-27، وأنهى الشوط الأول برصيد 25 نقطة حيث انتزع هوكس التقدم 74-54.



وقال مدرب سيكسرز دوك ريفرز "ضربونا بقوة في بداية المباراة، لقد كانوا الفريق الأكثر قسوة، كانوا الفريق الأكثر جاهزية بدنياً، بدأوا بداية أفضل".



ورغم استفاقة سيكرز في الشوط الثاني وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل 66 ثانية من نهاية المباراة، قال ريفرز "خسرنا هذه المباراة بالسماح للفريق الآخر بتسجيل 128 نقطة".

