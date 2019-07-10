

تعاقد لوس أنجليس كليبرز رسمياً مع كاواي لينارد الذي قرر الرحيل عن تورونتو رابتورز بعد قيادته لاحراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحسم صفقة التبادل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر للحصول من الأخير على خدمات بول جورج.

ورأى مدير عمليات كرة السلة في كليبرز لورنس فرانك "أنها لحظة تاريخية لنادينا ومشجعينا. نحن ممتنون وفخورون لأن كاواي لينارد قرر العودة إلى مسقط رأسه والانضمام إلى لوس أنجليس كليبيرز. كاواي لاعب منقطع النظير في الاتجاهين (هجومًا ودفاعاً)، يعمل دون هوادة، ويتناسب طبيعياً مع الثقافة الجدية والاحترافية التي أنشأتها مجموعتنا".

وتابع "وجوده إلى جانبنا هو امتياز هائل ومسؤولية هائلة سنأخذها على محمل الجد. توقعاته، وتوقعاتنا، هي المنافسة على لقب البطولة".

ولم يكشف كليبرز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في نهائي الدوري، لكن شبكة "اي اس بي ان" وموقع "ذي أثلتيك" أشارا إلى أن العقد سيكون لثلاثة أعوام وليس لأربعة كما كان متوقعًا الأسبوع الماضي حين فتح باب انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم.

وتصل قيمة عقد الأعوام الثلاثة إلى 103.1 مليون دولار، عوضاً عن مبلغ الـ142 مليون دولار الذي كان سيتقاضاه لو وقع لأربعة أعوام، فيما ذكر المصدران أن صفقة التبادل التي حصل فيها كليبرز على جورج تبقي على بنود العقد الذي وقعه في 2018 مع ثاندر لأربعة أعوام مقابل 136.9 مليون دولار، مع منح كل من اللاعبين حق التحرر من عقديهما قبل موسم 2021-2022.

وذكرت بعض التقارير أن لينارد اشترط للتوقيع مع كليبرز أن يتعاقد الأخير مع جورج الذي شملت صفقة انتقاله تخلي فريقه الجديد عن الكندي شاي ألكسندر، الإيطالي دانيلو غاليناردي وخمسة خيارات مستقبلية في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لانتقاء لاعبين من الجامعات والثانويات والأجانب، لصالح ثاندر.

وعمل كليبرز جاهداً لسنوات طويلة من أجل افساح المجال في ميزانيته لتعاقدات من هذا العيار دون تجاوز سقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري، وبهاتين الصفقتين جعل من نفسه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب وتغيير معالم الهيمنة التي فرضها غولدن ستايت ووريرز .

