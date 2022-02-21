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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

كريس بول يغيب عن صفوف فينيكس صنز للإصابة

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تلقى فينيكس صنز متصدّر المنطقة الغربية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ضربة موجعة بإصابة صانع ألعابه كريس بول بكسر في إبهامه سيبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع كما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية الأحد.

AFP

وتعرض بول الذي سجل معدلاً مقداره 14.9 نقطة و10.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة إلى الإصابة خلال مباراة فريقه ضد هيوستن روكتس الأربعاء الماضي.

وعلى الرغم من الإصابة، شارك بول في مباراة كل النجوم بشكل رمزي وخاض بضع دقائق ولم يستعمل سوى يده اليسرى بشكل كبير.

وقال بول: "نملك سجلاً يتضمن 48 فوزاً و10 هزائم. إذا غبت لبعض الوقت فأنا واثق من أن الزملاء على قدر المسؤولية".

وأضاف "عندما شعرت بألم في يدي كنت غاضباً لأسباب عدة. لن أتسرع (في العودة)، سأحاول الشفاء بأسرع وقت ممكن. في الثانية التي أشعر فيها قدرتي على اللعب، سألعب".

ويملك فينيكس هامشاً كبيراً في صدارة المنطقة الغربية على غولدن ستايت ووريرز الثاني (42-17) وممفيس غريزليز الثالث (41-19).

يذكر أن فينيكس صنز خسر أمام ميلووكي باكس في الدور النهائي العام الماضي.
 

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