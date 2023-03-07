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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

كافالييرز يلحق الخسارة الثالثة تواليا بسلتيكس

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ألحق كليفلاند كافالييرز الخسارة الثالثة تواليا ببوسطن سلتيكس 118-114 بعد التمديد في مواجهة مثيرة بين فريقين يتنافسان على صدارة المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تابع نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل أمبيد شهيته التهديفية وسجل 42 نقطة في سلة إنديانا بايسرز.

AFP

وفرض دونوفان ميتشل في صفوف كافالييرز نفسه نجما للمباراة بتسجيله 40 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، علما بأن فريقه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث ليخرج فائزا.

أما أفضل مسجل في صفوف سلتيكس فكان جايلن براون مع 32 نقطة وأضاف مالكولم بروغدون 24 نقطة.

خاض بوسطن المباراة في غياب نجومه جايسون تايتوم وآل هورفورد وروبرت وليامس، ودخلها بعد خسارتين متتاليتين أمام بروكلين نتس ونيويورك نيكس.

وبعد أن تخلف بفارق 15 نقطة في إحدى مراحل الربع الثالث، ضرب كافالييرز بقوة في الربع الأخير وأنهاه في صالحه 31-17 ليفرض تمديدا حسمه 9-5 ويخرج فائزاً في المباراة.

وبهذه الخسارة الحادية والعشرين لبوسطن، بقي ثانيا في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس المتصدر. في المقابل رفع كليفلاند رصيده إلى 41 انتصارا مقابل 26 هزيمة في المركز الرابع.

أمبيد يواصل التألق
             
وتابع جويل أمبيد تألقه في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فبعد نقاطه الـ31 ضد ميلووكي باكس السبت، سجل 42 نقطة في سلة إنديانا بيسرز ليقود فريقه إلى الفوز 147-143.

وهي المرة الحادية عشرة هذا الموسم التي يتخطى فيها أمبيد حاجز الأربعين نقطة.

في المقابل، اكتفى جيمس هاردن بـ14 نقطة مقابل 20 تمريرة حاسمة وأضاف كل من تايريز ماكسي وجايلن ماكدانيالز 24 و20 تواليا للفائز أيضا. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان تايريز هاليبورتون مع 40 نقطة و16 تمريرة حاسمة.

وعزز سيكسرز مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بـ42 فوزا مقابل 22 خسارة.

وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على أتلانتا هوكس 130-128 ودنفر ناغتس على تورونتو رابتورز 118-113 وبورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 110-104 وساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز بيليكانز 123-108.

                  

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