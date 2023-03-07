كافالييرز يلحق الخسارة الثالثة تواليا بسلتيكس

وفرض دونوفان ميتشل في صفوف كافالييرز نفسه نجما للمباراة بتسجيله 40 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، علما بأن فريقه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث ليخرج فائزا.

أما أفضل مسجل في صفوف سلتيكس فكان جايلن براون مع 32 نقطة وأضاف مالكولم بروغدون 24 نقطة.

خاض بوسطن المباراة في غياب نجومه جايسون تايتوم وآل هورفورد وروبرت وليامس، ودخلها بعد خسارتين متتاليتين أمام بروكلين نتس ونيويورك نيكس.

وبعد أن تخلف بفارق 15 نقطة في إحدى مراحل الربع الثالث، ضرب كافالييرز بقوة في الربع الأخير وأنهاه في صالحه 31-17 ليفرض تمديدا حسمه 9-5 ويخرج فائزاً في المباراة.

وبهذه الخسارة الحادية والعشرين لبوسطن، بقي ثانيا في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس المتصدر. في المقابل رفع كليفلاند رصيده إلى 41 انتصارا مقابل 26 هزيمة في المركز الرابع.

أمبيد يواصل التألق



وتابع جويل أمبيد تألقه في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فبعد نقاطه الـ31 ضد ميلووكي باكس السبت، سجل 42 نقطة في سلة إنديانا بيسرز ليقود فريقه إلى الفوز 147-143.

وهي المرة الحادية عشرة هذا الموسم التي يتخطى فيها أمبيد حاجز الأربعين نقطة.

في المقابل، اكتفى جيمس هاردن بـ14 نقطة مقابل 20 تمريرة حاسمة وأضاف كل من تايريز ماكسي وجايلن ماكدانيالز 24 و20 تواليا للفائز أيضا. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان تايريز هاليبورتون مع 40 نقطة و16 تمريرة حاسمة.

وعزز سيكسرز مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بـ42 فوزا مقابل 22 خسارة.

وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على أتلانتا هوكس 130-128 ودنفر ناغتس على تورونتو رابتورز 118-113 وبورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 110-104 وساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز بيليكانز 123-108.