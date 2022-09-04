كافالييرز يستقبل وافده الجديد ميتشل بحماس كبير

وتأتي هذه الصفقة التي أعلن عنها في وقت سابق موقعا "أي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" الموثوقان، بعد شهرين على قرار جاز التخلي أيضاً عن نجم ارتكازه الفرنسي رودي غوبير لصالح مينيسوتا تمبروولفز.



وجراء هذه الصفقة، سيحصل جاز من كافالييرز على خدمات كل من كولين سيكستون والفنلندي لاوري ماركانن وأوتشاي أغباجي إضافة إلى الخيار الأول في "درافت" هذا العام وخيارات أخرى في المستقبل.

وعلق مدير عمليات كرة السلة في كافالييرز كوبي ألتمان على صفقة ضم ميتشل، قائلاً "منحنا الاستحواذ على دونوفان ميتشل فرصة رائعة كي يحصل كافالييرز على أحد أكثر النجوم ديناميكية في "NBA".

ويأتي رحيل ميتشل (25 عاماً) عن جاز بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق الذي انتدبه في الجولة الأولى من "درافت" عام 2017 كخيار رقم 13.

وسجل ميتشل الموسم الماضي ما معدله 25.9 نقطة في المباراة الواحدة مع 5.3 تمريرات حاسمة.

وخلال المواسم الخمسة التي قضاها مع جاز، لم يغب الفريق عن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، إلا أنه لم يذهب أبعد من الدور الثاني في المنطقة الغربية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقع ميتشل عقداً جديداً مع جاز لمدة خمسة أعوام مقابل 163 مليون دولار.

وتابع ألتمان "يجلب دونوفان الذي أثبت أنه موهبة خاصة رغم أنه لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، ذهنية تنافسية تتناسب عضوياً مع المجموعة الأساسية لهذا الفريق. نحن متحمسون لرؤية التأثير الذي يمكن أن يجلبه شخص من عيار دونوفان إلى كافالييرز من خلال قدرته على التسجيل وأيضاً على صناعة اللعب لزملائه".

وينضم ميتشل الى تشكيلة تضم داريوس غارلاند ولاعب الارتكاز في مباراة كل النجوم "أول ستار" 2022 غاريت ألن وإيفان موبلي.

ولم يصل كافالييرز الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" منذ رحيل ليبرون جيمس إلى لوس أنجليس ليكرز عام 2018 بعدما قاد الفريق إلى النهائي أربع مرات متتالية، تخللها الفوز باللقب عام 2016.