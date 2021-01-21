كافالييرز يبعثر أوراق بروكلين نتس

أفسد كليفلاند كافالييرز بداية الثلاثي الكبير في صفوف بروكلين نتس والمؤلف من جيمس هاردن وكيفن دورانت وكايري ايرفينغ بالفوز عليه 147 – 135 بعد التمديد مرتين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي شهد المزيد من المباريات المؤجلة ليرتفع العدد هذا الموسم إلى 17.

وسقط نتس على الرغم من تألق الثلاثي الذي كان يلعب للمرة الأولى سوياَ، حيث نجح هاردن في "تريبل دبل" مع 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين اضاف دورانت 38 نقطة و12 متابعة وايرفينغ 37 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياَ لأن كولين سكستون خطف الأضواء منهم بتسجيله أعلى نسبة في المباراة مع 42 نقطة بينها 15 في الوقت الإضافي الثاني ليقود كافالييرز إلى الفوز. ونجح 7 لاعبين في صفوف الفائز في تخطي حاجز العشر النقاط.

وتخطى سكستون بالتالي رقمه القياسي الشخصي السابق مع 41 نقطة سجلها في سلة بوسطن سلتيكس في أذار/مارس عام 2020.

وضرب سكستون بقوة في الوقت الاضافي الثاني حيث افتتحه برمية حرة وأخرى ثلاثية مانحاَ التقدم لفريقه قبل أن يسجل ثلاثيته الخامسة في المباراة قبل نهاية المباراة بدقيقة و29 ثانية ليحسم النتيجة نهائياً في صالح فريقه.

وساهم الاحتياطيان التركي شيدي عثمان وتورين برينس في فوز كافالييرز أيضاَ بتسجيلهما 25 و17 نقطة توالياَ.

وغاب إيرفينغ عن سبع مباريات لفريقه وغرمته رابطة الدوري بدفه مبلغ مقداره 50 ألف دولار لخرقه السلامة في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 حيث أظهر شريط فيديو مشاركته في حفل عيد ميلاد عائلي من دون أن يرتدي الكمامة، لكن فريقه لم يتأثر بغيابه بفوزه في خمس من هذه المباريات.

وقال إيرفينغ "لا شك لدي بأننا سنعيش أمسيات جيدة في المستقبل لكن ذلك يمر عبر التكاتف والتضحيات من أجل مصلحة الفريق. يجب نسيان هذه المباريات والتطلع إلى الأمام".

وتغلب دالاس مافريكس على إنديانا بايسرز 124-112 بفضل 27 نقطة و13 متابعة للاتفي كريستابس بورزينغيس و22 نقطة لتري بورك. ونجح السلوفيني لوكا دونتشيتش في تحقيق "تريبل دبل" للمرة الثلاثين في مسيرته مع 13 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

وقاد النجم الكاميروني جويل إمبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوز لافت على بوسطن سلتيكس 117-109 بتسجيله 42 نقطة و10 متابعات.

وفي مباريات أخرى، فاز فينيكس صنز على هيوستن روكتس 109-103، وأتلانتا هوكس على ديترويت بيستونز 123-115 بعد التمديد، وميامي هيت على تورونتورابتورز 111-102، ولوس أنجليس كليبرز على ساكرامنتو كينغز 115-96، وأورلاندو ماجيك على مينيسوتا تمبروولفز 97-96.

المزيد من المباريات المؤجلة



وأعلنت رابطة دوري كرة السلة عن تأجيل مباراتين جديدتين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، واحدة كانت مقررة الأربعاء بين بورتلاند ترايل بلايزرز وممفيس غريزليز بسبب وجود حالات كثيرة ايجابية في صفوف الأخير، والثانية مقررة الجمعة بين ميلووكي باكس وواشنطن ويزاردز.

وارتفع بالتالي مجموع المباريات المؤجلة منذ انطلاق الموسم الحالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 17 مباراة بينها 16 بعد تاريخ العاشر من الشهر الحالي ما يشير إلى انتشار سريع في صفوف أندية الدوري الأميركي في الآونة الأخيرة.

وكشفت الرابطة بان 502 لاعبين خضعوا لفحوصات للكشف عن جائحة كوفيد-19 منذ 13 الشهر الحالي تبين أن نتيجة 11 منهم جاءت ايجابية.

وبحسب بروتوكول الدوري الأميركي للمحترفين، يتعين على أي لاعب تثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد أو خالط شخصًا قريباً منه الخضوع للحجر الصحي وبالتالي لم يتمكن ممفيس غريزليز من تأمين ثمانية لاعبين وهو الحد الأدنى للسماح بخوض مباراته مع بلايزرز.

