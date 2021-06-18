كارلايل يستقيل من تدريب مافريكس

وقال مالك مافريكس مارك كيوبن في بيان: "أعلمني ريك بقراره ترك منصبه كمدرب"، مضيفاً: "إلى جانب كونه مدرباً رائعاً، كان أيضاً صديقاً ومقرباً مني... أريد أن أشكر ريك على كل ما قدمه لهذا الامتياز وهذه المدينة".

وينهي ابن الـ61 عاماً مشواره مع مافريكس مع شرف أن يكون المدرب الوحيد الذي توج مع النادي بلقب الدوري عام 2011 بقيادة النجم الألماني السابق ديرك نوفيستكي الذي تغلب ورفاقه على ميامي هيت في النهائي 4-2.

وإلى جانب قيادة مافريكس إلى لقبه الوحيد في الدوري، نجح كارلايل في جعل الفريق حاضراً في الأدوار الإقصائية تسع مرات من أصل 13 موسماً أمضاها معه.

كارلايل أنه بين 14 شخصاً فقط توجوا بلقب الدوري كلاعبين ومدربين، إذ سبق أن أحرزه عام 1986 حين كان يدافع عن ألوان بوسطن سلتيكس.



وتأتي استقالة كارلايل بعد يوم على رحيل مدير عمليات كرة السلة في النادي دون نيلسون الذي كان من الأشخاص الذين لعبوا دوراً أساسياً في حملة اللقب الأول والأخير للنادي عام 2011.

ورغم وجود النجم السلوفيني الرائع لوكا دونتشيتش، انتهى مشوار مافريكس عند الدور الأول من الـ"بلاي أوف" لموسمين على التوالي، وفي المناسبتين على يد لوس أنجليس كليبرز".

وشهد الأسبوعان الأخيران رحيل مدربين آخرين أمضيا أعواماً طويلة مع فريقيهما أيضاً، هما تيري ستوتس الذي أنهى مشواراً بدأه مع بورتلاند ترايل بلايزرز عام 2012، وبراد ستيفنز الذي ترك بوسطن سلتيكس بعدما أشرف عليه منذ 2013.

