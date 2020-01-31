في أمسية تكريم براينت كليبرز يخسر على أرضه

وارتدى لاعبو كليبرز قمصاناً حملت رقمي براينت (8 و24) خلال فترة التحمية كما بث النادي شريط فيديو تحدث خلاله نجم الفريق بول جورج وحيا فيه "الموهبة التي أصبحت ظاهرة ثم أيقونة وطنية" على حد تعبيره.

ونشر الفيديو على مدى دقيقتين و10 ثوان صوراً للضحايا التسع في الحادث بينهم ابنة كوبي براينت، جانا (13 عاماً) بالاضافة إلى لقطات سابقة لكوبي.

وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه التاسع توالياً إثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 115-109.

وساهم كايل لوري والكاميروني باسكال سياكام وكلاهما اختير ضمن مباراة كل النجوم "all star" المقررة الشهر المقبل في تسجيل 42 نقطة للفائز، وكان نصيب الأول 23 نقطة بينها 14 في الربع الأخير في حين اضاف الثاني 19 نقطة، وأضاف زميلهما الكونغولي - الإسباني سيرج ايباكا 26 نقطة.

والفوز هو الثالث أيضاً لرابتورز على كافالييرز هذا الموسم. أما أفضل مسجلين في صفوف الأخير فكانا كيفن لاف وكولين سكستون (23 لكل منهما).

وعزز رابتورز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الربع الأخير حيث تقدم رابتورز بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة بخمس دقائق و41 ثانية، لكن كافالييرز رد بتسجيل 9 نقاط توالياً ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة (100-99) ثم سجل نورمان باول ثلاثية لرابتورز فسلة جديدة ليبتعد فريقه بفارق 6 نقاط.

وحذا بوسطن سلتيكس حذو رابتورز بفوزه السهل على غولدن ستايت ووريرز 119-104 بفضل 25 نقطة و8 متابعات لغوردون هايوارد و20 نقطة لجايسون تاتوم.

وعزز بوسطن مركزه الثالث في المنطقة الشرقية.

وفي إطار تكريم كوبي براينت أيضاً، ارتدى عدد كبير من أنصار بوسطن القميص الخاص به ما حدا بنجم غولدن ستايت درايموند غرين إلى القول "مشاهدة هذا الكم الهائل من القمصان التي تحمل رقم كوبي على أكتاف أنصار بوسطن أمر مميز فعلاً".



-يانغ على خطى...كوبي-

وتألق تراي يانغ في صفوف أتلانتا هوكس وسجل 39 نقطة ونجح في 18 تمريرة حاسمة و6 متابعات ليقوده إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127-117. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان الأسترالي بن سيمونز مع 31 نقطة.

وللمفارقة، بات يانغ أول لاعب يسجل 25 نقطة وأكثر من 10 متاعبات في ربع واحد منذ كوبي براينت الذي حقق هذا الانجاز عام 2013.

وبنى هوكس فوزه في الربع الأول الذي شهد تسجيله 39 نقطة ليثأر بالتالي لخسارته على ملعبه امام فيلادلفيا 103-105.

وتغلب دنفر ناغتس على يوتا جاز 106-100 وكلاهما يتنافس على المراكز الأول في المنطقة الغربية.

وحسم دنفر المباراة اواخر الربع الثالث ومطلع الربع الأخير وكان أفضل مسجل في صفوفه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة. أما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان الفرنسي رودي غوبير مع 21 نقطة و11 متابعة علماً بأنه اختير ضمن التشكيلة لمباراة كل النجوم.

وفي مباراة أخرى، تغلب واشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 121-107.

