فينيكس يلحق خسارة قاسية بليكرز وإصابة جيمس

وساهم الثنائي ديفون بوكر العائد إلى صفوف فينيكس بعد إصابة أبعدته عن المباريات السبع الأخيرة لفريقه، ودياندري إيتون بفوز فينيكس بتسجيل الأول 24 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، في حين أضاف الثاني 19 نقطة و11 متابعة ليقودا فريقهما إلى فوز رابع توالياً والسادس في آخر سبع مباريات.

وقال بوكر "نحن نثق بما نقوم به. ثمة أربعة أرباع في المباراة ونحاول ان نحافظ على تركيزنا تماما خلالها".

ويملك صنز متصدر المنطقة الغربية، أفضل سجل في الدوري منذ مطلع الموسم الحالي برصيد 25 انتصاراً مقابل 5 هزائم.

وكان صنز بلغ الدور النهائي الموسم الماضي وخسر أمام ميلووكي باكس.

في المقابل، كان جيمس أفضل مسجل في صفوف ليكرز مع 34 نقطة ونجح في 7 متابعات وتمريرتين حاسمتين، في حين أضاف راسل وستبروك 22 نقطة و10 متابعة.



إصابة جيمس

وتعرض جيمس للإصابة في الربع الثالث لدى محاولته اقتحام سلة فينكس فسقط بشكل خاطىء على كاحله لكنه أكمل المباراة قبل أن يخرج نهائياً في الربع الأخير من دون معرفة مدى خطورة اصابته.

ومن شأن الاصابة ان تقلق ليكرز الذي يلعب حالياً في غياب نجمه الآخر انتوني ديفيس البعيد عن الملاعب على مدى 4 اسابيع لإصابة في ركبته.

ويحتل ليكرز المركز السابع في المنطقة الغربية مع 16 انتصارا ومثلها هزائم.

وكانت النتيجة متقاربة نسبياً وانتهى الشوط الأول بتقدم فينيكس بفارق ضئيل (54-52) قبل أن يوسع الفارق في الربع الثالث ويدخل الربع الأخير متقدماً 85-73 ليبتعد بفارق أكبر في نهاية المباراة.

ميامي هيت يتغلب على أنديانا بيسرز

وحقق ميامي هيت فوزه الخامس في آخر 7 مباريات على الرغم من غياب نجميه بام اديبايو وجيمي باتلر فتغلب على إنديانا بيسرز بسهولة 125-96.

واعتمد ميامي في الفوز على لاعبه الاحتياطي تايلر هيرو وزميله دنكان روبنسون حيث سجل كل منهما 26 نقطة.

وقال هيرو "نريد إحراز اللقب. نشعر بأننا نملك الأسلحة اللازمة لذلك. عندما يستعيد جميع لاعبي الفريق لياقتهم البدنية سنكون فريقا مرعبا ولا حدود لطموحاتنا".

فوز نيكس على بيستونز

وقاد لاعب الارتكاز إيفان فورنييه فريقه نيويورك نيكس إلى الفوز على ديترويت بيستونز 105-91 بتسجيله 22 نقطة وأضاف زميله جوليوس راندل 21 نقطة.

في المقابل، تغلب دالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 114-102 بفضل 28 نقطة لجالين برانسون للفائز، و26 نقطة لكارل أنتوني تاونز للخاسر.

وسجل براندون إينغرام 28 نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-97 في حين أضاف الاحتياطي جوناس فالاسيوناس عشر نقاط و16 متابعة للفائز. في المقابل، كان داميان ليلارد أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 39 نقطة.