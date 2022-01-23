فينيكس صنز يواصل سلسلة نتائجه الجيدة

على ملعب "فوتبرينت سنتر" وأمام 17071 متفرجاً، يدين صنز بفوزه السادس توالياً والتاسع في مبارياته العشر الأخيرة إلى نجمه ميكال بريدجز صاحب 23 نقطة وست متابعات.

وساهم البديل الكونغولي بيسماك بييومو في الفوز الـ36 في 45 مباراة لصنز بتحقيقه "دابل دابل" مع 21 نقطة و13 متابعة فضلاً عن خمس تمريرات حاسمة، في أفضل غلة في مسيرته الاحترافية.

وبرز النجم كريس بول أيضا بـ"دابل دابل" بتسجيله 18 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة، فيما اكتفى ديفن بوكر بتسجيل 11 نقطة فقط مع سبع متابعات.

وفرض بايسرز ندية كبيرة في الربع الأول وكسبه بصعوبة 25-24، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم في الربعين الثاني والثالث (35-29 و33-20) وقلص الضيوف الفرق إلى 10 نقاط مع نهاية المباراة بعد كسبهم الربع الأخير 29-21.

وكان كريس دوارتي أفضل المسجلين في صفوف الخاسر برصيد 17 نقطة وهي الغلة ذاتها للبديل لانس ستيفنسون.

وعلى ملعب "فيزرف فوروم" وأمام 17341 متفرجاً، تابع باكس حامل اللقب صحوته في غياب نجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينغز 133-127.

وناب الثنائي كريس ميدلتون وجرو هوليداي عن أنتيتوكونمبو الذي فضل المدرب إراحته بسبب معاناته من آلام في الركبة، حيث سجل الأول 34 نقطة مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 26 نقطة مع خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

وأضاف البديل دونتي ديفيتشنزو 20 نقطة، وجورج هيل 17 نقطة.

في المقابل، برز الثلاثي هاريسون بارنز وتيريز هاليبورتون وتيرنس ديفيس في صفوف الخاسر مع 29 نقطة للأول، و24 نقطة و12 تمريرة حاسمة للثاني، و22 نقطة وسبع متابعات للثالث.

وعزز ميلووكي باكس موقعه في المركز الرابع في المنطقة الشرقية برصيد 30 فوزاً في 49 مباراة أمام كليفلاند كافالييرز الذي استعاد توازنه عقب الخسارة أمام شيكاغو بولز، بتغلبه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 94-87.

ويعود الفضل في الفوز الـ28 في 47 مباراة لكليفلاند كافالييز الى داريوس غارلاند صاحب "دابل دابل" مع 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة، فيما لم ينفع أوكلاهوما تألق لاعبه الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر صاحب 29 نقطة وتسع متابعات لتفادي الهزيمة.

