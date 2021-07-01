فينيكس صنز إلى النهائي الثالث في تاريخه والأول منذ 1993

بلغ فينيكس صنز الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1993 عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 130-103 الأربعاء على ملعب "ستايبلس سنتر" في لوس أنجليس في المباراة السادسة للدور نصف النهائي (نهائي المنطقة الغربية).

وهو الفوز الرابع لصنز على كليبرز وعوّض به خسارته على أرضه في المباراة الخامسة الإثنين 102-116 محققا فوزه الثاني على القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس بعد الأول في المباراة الرابعة 84-80، فأضافهما إلى انتصاريه على أرضه في المباراتين الأولى 120-114 والثانية 104-103.

وتأهل فينيكس صنز إلى الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه في سعيه إلى اللقب الأول، بعدما خسر أمام بوسطن سلتيكس 2-4 عام 1976 وشيكاغو بولز ونجمه مايكل جوردان بالنتيجة ذاتها قبل 28 عاما وتحديدا 1993.

وضرب فينيكس صنز موعدا في الدور النهائي مع اتلانتا هوكس أو ميلووكي باكس اللذين يلتقيان مساء الخميس في المباراة الخامسة والنتيجة 2-2.

ويدين فينيكس بفوزه إلى نجمه المخضرم كريس بول (36 عاما) صاحب 41 نقطة، بينها أربع نقاط قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة كانت بمثابة ضربة قاضية لكليبرز.

وتميّزت المباراة بالندية منذ البداية وحسم صنز ربعها الأول بفارق أربع نقاط (33-29)، قبل أن يوسعه إلى تسع نقاط في الشوط الأول (66-57) بعدما كسب الربع الثاني 33-28.

النهائي الأول لبول



وواصل صنز أفضليته في الربع الثالث (31-26) مع محاولات لكليبرز مكنته من إدراك التعادل في إحدى فتراته، قبل أن يفرض سيطرته على الربع الأخير 33-20.

وساهم بول الذي يخوض موسمه الأول مع صنز، في الفوز أيضا بتمريراته الثماني الحاسمة مع أربع متابعات، وأضاف ديفن بوكر 22 نقطة مع سبعة تمريرات حاسمة، جاي كراودر 19 نقطة مع خمس متابعات، والعملاق ديأندريه أيتون 16 نقطة مع 17 متابعة.

وسيخوض بول الدور النهائي الأول في مسيرته الاحترافية وتحديدا بعد 16 عاما في دوري المحترفين تنقل خلالها بين نيو أورليانز هورنتس (2005-2011) ولوس أنجليس كليبرز (2011-2017) وهيوستن روكتس (2017-2019) وأوكلاهوما سيتي (2019) قبل أن يحط الرحال في فينيكس الصيف الماضي.

وقال بول عقب رفعه كأس بطل المنطقة الغربية "ستة عشر عامًا في الدوري، 16 عاما من المحاولات، من العمل الجاد، من الهزائم - هزائم كبيرة ... سنستمتع الليلة".

وحيا بول فريق كليبرز الذي دافع عن ألوانه ستة مواسم بين عامي 2011 و2017، وقال "إنه عائلتي أيضًا".

لكن صانع الألعاب المتألق أراد بشكل خاص أن يشيد بزملائه الحاليين في الفريق الذين "رحبوا بي بأذرع مفتوحة منذ اليوم الأول".

من جهته، قال بوكر "عندما نوجه طاقتنا في الاتجاه الصحيح، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة مثل هذه الليلة".

وأضاف "لم نرغب في العودة إلى فينيكس بدون كأس بطولة المنطقة الغربية، لم نكن نرغب في خوض المباراة السابعة. أردنا حسم التأهل هذه الليلة".

في المقابل، لم ينفع كليبرز تألق ماركوس موريس صاحب 26 نقطة وتسع متابعات، والمخضرم بول جورج الذي سجل 21 نقطة مع تسع متابعات أيضا، وفشل بالتالي في تكرار سيناريو الدورين الأول والثاني عندما قلب تخلفه بالمباراتين الأولين

وقد نجح في تجنب هذا السيناريو الخميس في "ستايبلس سنتر"، ليكرّر بذلك ما حققه في الدورين الأول ونصف النهائي حين خسر المباراتين الأوليين ضد دالاس مافريكس ويوتا جاز، قبل أن يفوز بالثالثة في طريقه لحسم السلسلتين 4-3 و4-2 توالياً.

وعانى كليبرز الذي بلغ الدور النهائي للمنطقة الغربية للمرة الأولى في تاريخه، من غياب نجميه كواهي لينارد والإسباني سيرج إيباكا بسبب الإصابة.

وقال مدرب كليبرز تايرون لو بعد المباراة "لا يمكنكم فعل أي شيء، إنه جزء من اللعبة".