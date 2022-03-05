فيلادلفيا يعود من بعيد ويقلب الطاولة على كليفلاند

وتألق تايريز ماكسي مسجلا 33 نقطة، بينها 24 في الشوط الثاني، ليحقق فيلادلفيا فوزه الخامس توالياً.

وتابع القادم جيمس هاردن بروزه مع 25 نقطة و11 تمريرة حاسمة، في سلسلة لم يخسر فيها مع فريقه الجديد بعد قدومه من بروكلين نتس.

وأضاف للفائز عملاقه الكاميروني جويل إمبيد 22 نقطة والبديل جورج نيانغ 17 وتوبياس هاريس 15.

ولدى الخاسر، كان داريوس غارلاند أفضل مسجل مع 26 نقطة، فيما أضاف اسحاق أوكورو 22 وكل من جاريت ألن والتركي سيدي عثمان 20.

وبعد بداية متفجرة تقدم فيها 43-21، كان كليفلاند في طريقه إلى تحقيق الفوز، لكن سيكسرز شرع في تقليصه إلى 63-71 بين الشوطين.

تألق لافت لماكسي

وقاد ماكسي فريقه إلى قلب الطاولة بعد الاستراحة، حيث تفوقوا في الشوط الثاني 62-48 وحسموا المباراة.

قال ماكسي إن الدفاع المحكم بعد الاستراحة ساهم في حسم المباراة لفريقه "الأهم كان ايقافهم".

أضاف ابن الحادية والعشرين "سجّلوا نحو أربعين نقطة في الربع الأول (43) وهذا رقم كبير. بعد استقرارنا بدأنا نوقفهم، ثم نجحنا في قلب المباراة".

بدوره، أشاد مدرب سيكسرز دوك ريفرز بمساهمة الصاعد ماكسي "يلعب بشكل رائع. أحاول أن أجعله شرساً، صرخت في وجهه خمس مرات الليلة. كلما كان أكثر شراسة، كنا أفضل".

وانفرد فيلادلفيا بوصافة المنطقة الشرقية (39-23) أمام ميلووكي باكس حامل اللقب (39-25)، فيما يتصدر ميامي هيت المنطقة (42-22)، علماً أن الأول يزور هيت السبت في فلوريدا.

باكس يهزم شيكاغو بولز

وفي المباراة الثانية ضمن المنطقة الشرقية، تابع ميلووكي باكس انتصاراته وحقق الثالث توالياً على مضيفه شيكاغو بولز 118-112، بفضل 34 نقطة و16 متابعة من عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وأضاف لحامل اللقب جرو هوليداي 26 نقطة وكريس ميدلتون 22، ليتساوى ميلووكي الثالث مع بولز رابع الشرقية (39-25).

ولدى شيكاغو الذي مني بخسارة رابعة توالياً، كان زاك لافين الأفضل مع 30 نقطة وأضاف ديمار ديروزان 29.

تقدّم بولز بفارق 8 نقاط مطلع الربع الأخير، لكن في المراحل الأخيرة للمباراة كان ميلووكي الأفضل وحسم المواجهة.

فوز مثير لفينيكس صنز

وفي فينيكس، زرع كاميرون جونسون ثلاثية في الرمق الأخير لينهي ليلة رائعة شهدت تسجيله 38 نقطة ومنح صنز الفوز على نيويورك نيكس 115-114.

وساهم جونسون بعودة قوية لفينيكس الذي عزز صدارته للمنطقة الغربية والدوري (51-12).

قال جونسون بعد الفوز "هذا ما نفعله، نلعب سوياً ونتضامن سوياً".

تابع صحب 9 ثلاثيات من 12 محاولة "لا ننهار، مررنا بشدائد على مرّ السنين. لدينا مجموعة من الشبان تهتم ببعضها البعض وتهتم بالفوز في المباريات".

وتقدّم نيكس بفارق 14 نقطة مطلع الربع الأخير، لكن صنز عوّض تدريجاً، برغم افتقاده نجميه كريس بول لاصاباته وديفن بوكر بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

وأضاف للفائز ميكال بريدجز 20 نقطة وكاميرون باين 17.

ومني يوتا جاز مع نجميه الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل بخسارة كبيرة أمام نيواورليانز بيليكانز 90-124، فيما حقق دنفر ناغتس فوزاً على هيوستن روكتس 116-101 بفضل ديماركوس كازنز صاحب 31 نقطة، بعد حلوله بدلا من أفضل لاعب في الدوري الصربي نيكولا يوكيتش الغائب بسبب المرض.