فيلادلفيا يجتاح ميلووكي باكس المتصدر بفضل إمبيد

أحمد النفيلي

ودخل فيلادلفيا المباراة بقوة مدعوماً بجماهيره التي أتت لمؤازرته في عقر داره، وتمكن الفريق من حسم الربع الأول لصالحه (38-30) بفضل تألق لاعبيه الكاميروني جويل إمبيد وجوش ريتشاردسون.

من جانبه بدأ ميلووكي باكس المباراة ببطء وأضاع لاعبوه العديد من الكرات السهلة تحت السلة، ولم يبرز منه في الربع الأول سوى اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الموسم الماضي بتسجيله 10 نقاط.

ومع انطلاق الربع الثاني وضح للجميع أن أصحاب الأرض يعيشون يوم استثنائي، حيث وصلت النتيجة مع منتصف الربع الثاني إلى تقدم فيلادلفيا (55-42) ,وهي تعد أفضل بداية للفريق في الموسم الحالي على الإطلاق.

ومع نهاية الشوط الأول كان فيلادلفيا قد حسم تقدمه بنتيجة (69-48) مكرراً تفوقه في الربع الثاني بنتيجة (31-18)، ولفت إمبيد قائد سفنتي سيكسرز كل الأنظار بعد أن نجح في تسجيل 23 نقطة مقابل 3 تمريرات حاسمة و7 متابعات في دقائق لعب بلغت 15.

وتفوق أصحاب الأرض في الثلاثيات بشكل واضح حتى منتصف المباراة بتسجيلهم 11 رمية ثلاثية من أصل 22 بنسبة 50% مقابل 6 رميات ثلاثية ناجحة لباكس.

تفوق فيلادلفيا الواضح

الربع الثالث جاء عكس توقع الكثيرين إذ لم يقم ميلووكي باكس بأي ردة فعل وواصل جويل إمبيد تحليقه كأفضل لاعب على الإطلاق في اللقاء متفوقاً في النواحي الدفاعية والهجومية على نجم باكس أنتيتوكونمبو، الذي حاول أن يقود فريقه إلى تسجيل انتفاضة والعودة من بعيد إلا أن الضغط المستمر عليها وتضيق المساحات أفشل كل محاولات النجم اليوناني.

ومع نهاية الربع الثالث برز التركي فوركان كوركماز بتسجيله ثلاثية رائعة فتحت شهية زملائه ما جعل الفارق يتسع بشكل قياسي قبل نهاية الربع بدقيقتين إذ وصل إلى 28 نقطة (95-67).

واستمر تفوق فيلادلفيا لينتهي الربع الثالث لصالح الفريق (31-25) ليصل إلى النقطة المئة قبل الولوج إلى الربع الأخير من اللقاء الممتع (100-73).

انتفاضة متأخرة لباكس

ومع تبقي أقل من دقيقتين على نهاية الربع الأخير انتفض ميلووكي باكس مقلصاً الفارق إلى 9 نقاط فقط (118-109).

إلا أنها انتفاضة لم تسعف متصدر المنطقة الشرقية حيث سجل أصحاب الأرض ثلاثية متأخرة رافعين رصيدهم من الثلاثيات إلى 21 ثلاثية وهي رقم قياسي في تاريخ فيلادلفيا الذي فاز بالمباراة (121-109)، وتألق إمبيد كأفضل مسجل برصيد 31 نقطة مقابل 11 متابعة و2 تمريرات حاسمة، فيما كان كريس ميدلتون هو الأفضل من بين لاعبي باكس بإحرازه 31 نقطة وقيامه ب8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.