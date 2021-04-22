فوز هام لصنز على سيكسرز

واحتاج صنز إلى كل نقاط بول وتمريراته الثمانية، بما في ذلك رمياته الحرة الأخيرة، لأن تسديدة إمبيد بيد واحدة من قبل منتصف الملعب، ارتطمت باللوح الخلفي ثم ارتدت من حافتي السلة الأمامية والخلفية قبل أن تسقط بعيداً مع انتهاء الوقت.

وأضاف ديفين بوكر 19 نقطة، ليصبح مع بول أفضل مدافعين في الدوري الأميركي الموسم الحالي، ما يمنح صنز المزيج الصحيح من الشباب والخبرة.

وتحسن أداء فينيكس الموسم الحالي مع 42 انتصاراً و16 خسارة، وبات يحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها سيكسرز مباريات متتالية على أرضه هذا الموسم، لكن ذلك لم يكن مفاجئاً مع فقداته لثلاثة من لاعبيه الأساسيين كالأسترالي بن سيمونز (مرض)، توبياس هاريس (إصابة بالركبة)، وسيث كوري (إصابة بالورك).

وسجل كل من ميكال بريدجز 18 نقطة، وكاميرون جونسون 15 نقطة، ودي أندري أيتون 10 نقاط لصنز، فيما قاد إمبيد سيكسرز برصيد 38 نقطة و17 متابعة.

وعاونه داني غرين بـ18 نقطة، فيما أضاف تايريز ماكسي 14 نقطة والتركي فرقان كركماز 12 نقطة، إضافة إلى 11 نقطة من جورج هيل.



وفي مباراة أخرى، سجل الكاميروني باسكال سياكام 27 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليتفوق تورونتو رابتورز على بروكلين نتس 114-103، ويحقق فوزه الرابع على التوالي.

وسجل كايري إيرفينغ 28 نقطة و11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة لنتس، فيما كان لزميله بروس براون 21 نقطة و14 متابعة بعد دخوله بديلاً.



ويزاردز يفرمل كوري



من جهة ثانية، أوقف واشنطن ويزاردز سلسلة نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري بعد تسجيله 30 نقطة على الأقل في 11 مباراة متتالية، بفوزه عليه 118-114.

وأنهى كوري المباراة مع 18 نقطة، مسجلاً سبعاً من أصل 25 تسديدة، ومحققاً أسوأ نسبة رميات ثلاثية له هذا الموسم مع تسجيل اثنتين من 14 تسديدة.

وقال كوري "لقد كانت رحلة خاصة بالتأكيد. كانت هناك بعض الأسماء التاريخية التي تمكنت من تجاوزها. الآن يجب أن أبدأ واحدة أخرى".

وبات كوري أول لاعب يسجل 30 نقطة على الأقل في عشر مباريات متتالية، منذ الراحل كوبي براينت.

وفي بورتلاند، سجل الصربي نيكولا يوكيتش 25 نقطة وتسع متابعات، فيما أحرز مايكل بورتر 17 نقطة ليقود دنفر ناغتس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 106-105.





