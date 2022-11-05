فوز كبير لنتس خارج أرضه رغم إيقاف إيرفينغ

وكان نتس أقال مدربه الكندي ستيف ناش الثلاثاء وأوقف إيرفينغ خمس مباريات على الأقل الجمعة، بعد أسبوع من إثارته جدلاً كبيراً عندما شارك منشوراً على مواقع تواصل الاجتماعي، تضمن رابطاً لفيلم تعرض لانتقادات بسبب معاداته للسامية.

وبعد ساعات من إيقافه، اعتذر إيرفينغ على موقع إنستغرام، لكن التبعات تواصلت الجمعة عندما أوقفت شركة نايكي للمستلزمات الرياضية تعاونها مع اللاعب وألغت إطلاق حذائه الجديد كايري 8.

غرّد مالك النادي جو تساي بعد الفوز "دعونا نعيد الفرح إلى كرة السلة".

وفي غياب إيرفينغ، كان النجم الآخر كيفن دورانت قريباً من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، بتسجيله 28 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وتألق دورانت في مسقط رأسه وقاد فريقه لإلحاق اسوأ خسارة بواشنطن على أرضه.

أضاف نيك كلاكستون 18 نقطة لنتس الذي حقق فوزه الثالث فقط من أصل تسع مباريات.

وبعد تقدمه 12 نقطة على الاستراحة، ضرب نتس بقوة في الربع الثالث وسجل 59 نقطة في الشوط الثاني مقابل 29 للمضيف.

قال دورانت: "واصلنا تمرير الكرة طوال الليلة. الجميع لمسها، ارتقى نحو السلة وكان قادراً على اظهار بعض اللمحات الهجومية".

تابع دورانت الذي تفوّق بشكل واضح على دانيال غافورد في الربع الأول "هذا ما نرغب بتقديمه".

