فوز عريض لووريرز على ثاندر بفضل 42 نقطة لتومسون

وكان تومسون في طريقه لتحطيم رقمه القياسي الشخصي من الثلاثيات في مباراة واحدة عندما نجح في 14 منها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، لكن مدربه ستيف كير قرر اراحته أواخر المباراة بعد ان ضمن الفوز فوقف الجمهور تحية له لدى استبداله.

واقرّ تومسون بأنه كان يمني النفس باكمال المباراة وقال في هذا الصدد "كنت ارغب في ذلك بطبيعة الحال، لكن تنتظرنا مباراة الاربعاء".

ونجح ووريرز في 26 تسديدة ثلاثية من اصل 50، اي أقل بثلاث رميات من الرقم القياسي المسجل باسم ميلووكي باكس عام 2020.

وساهم أيضاً بفوز ووريرز الذي غاب عنه نجمه ستيفن كوري بداعي الإصابة، كل من جوردان بول (21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و4 متابعات) والكندي أندرو ويغينز مع 18 نقطة.

ورفع ووريرز رصيده إلى 28 فوزاً مقابل 26 خسارة في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية.

في المقابل، حقق ميلووكي باكس (37-17) فوزه الثامن توالياً، اثر تغلبه على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-108، بفضل 27 نقطة لبروك لوبيز و24 لليوناني يانيس انتيتوكونمبو، في حين سجل داميان ليلارد 28 للخاسر.



تايتوم يضرب بقوة

وقاد جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس لتشديد قبضته على المركز الأول في المنطقة الشرقية، بتسجيله 34 نقطة خلال فوز فريقه على ديترويت بيستونز 111-99.

وبعد أن نجح في 3 محاولات فقط من أصل 13 في الشوط الأول، ضرب تايتوم بقوة في الربع الثالث بتسجيله 18 نقطة وقال في هذا الصدد "كان يتعيّن علي ان استيقظ قليلا. بدأت المباراة بشكل بطيء".

واعرب تايتوم عن سعادته لأن فريقه بدأ يستعيد توازنه في الآونة الأخيرة بعد تراجع في المستوى خسر خلاله الفريق أربع مباريات من 6 وأضاف "لم نلعب بشكل جيّد في الآونة الأخيرة كما يجب أن نفعل. كان يتعيّن علينا القيام برد فعل والتذكير بهدفنا هذا الموسم والعمل دائما من اجل تحقيقه".

ونجح تايتوم الذي يسجل معدلا يتخطى حاجز الثلاثين نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، في اضافة 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة ليرفع فريقه رصيده الى 38 انتصارا مقابل 16 خسارة في الصدارة. واضاف زملاؤه ديريك وايت (23 نقطة) وكل من روبرت وليامس وسام هاوسر 15 نقطة ايضا.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزه الثالث تواليا بالتغلب على واشنطن ويزاردز 114-91.

وساهم ثلاثة لاعبين في الفوز فسجل كل من جاريت ألن وداريوس غارلاند 23 نقطة واضاف دونوفان ميتشل 21 نقطة.

ولم تنفع النقاط ال47 بينها 7 رميات ثلاثية التي سجلها لاعب ارتكاز بروكلين نتس كام توماس في ابعاد الخسارة عن فريقه امام لوس انجليس كليبرز 116-124 الذي سجله له المخضرم بول جورج 29 نقطة واضاف زميله كواهي لينارد 24.

ويحتل كليبرز المركز الرابع المنطقة الغربية مع 31 فوزاً و26 خسارة.

وفي المباريات الاخرى، فاز دالاس مافريكس على يوتا جاز 124-111، وشيكاغو بولز على سان انتونيو سبيرز 128-104، وساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس 140-120.



