فوز صعب لبروكلين نتس على كليبرز

وشهدت المباراة على ملعب مركز باركليز تألقاً للثلاثي الكبير إيرفينغ، هاردن وكيفن دورانت، إذ سجلوا ما مجموعه 90 نقطة لإيقاف سلسلة انتصارات كليبرز الذي لم يهزم في ثلاث مباريات متتالية.

في المقابل، قاد كوهي ليونارد كليبرز بتسجيله 33 نقطة، فيما أضاف بول جورج 26 نقطة، و21 نقطة للفرنسي نيكولا باتوم.

وقال إيرفينغ إن نتس كان مصمماً على حسم النتيجة أمام كليبرز .

وأضاف "كنا نعلم أنهم سيلعبون بقوة، ولديهم لاعبان رائعان (ليونارد وجورج) ومجموعة رائعة من اللاعبين".

وتابع "كنا نعلم أيضاً أنهم كانوا ينتظرون منافستنا والتغلب علينا، لذلك أردنا تسجيل انطباع. شعرت أننا فعلنا ذلك. لقد كان جهداً جماعياً كاملاً، وهذا ما ستتطلبه كل ليلة".

وعوض نتس خسارته في الربع الرابع بالمباراة السابقة في انهيار متأخر أمام واشنطن ويزاردز الأحد رغم أنه كان متقدماً بفارق عشر نقاط.

لكنه كاد يخسر زمام الأمور قبل خمس ثوان من نهاية المباراة عندما تقلصت النتيجة من 118-108 إلى فارق نقطة واحدة.

لكن تمريرة طويلة على مدى الملعب من هاردن إلى جيف غرين ساهمت في توسيع الفارق، إلى جانب رميتين حريتين أمنهما إيرفينغ قبل أقل من ثانيتين على النهاية.

وقال إيرفينغ بعد حصيلة النقاط الأعلى هذا الموسم "يجب أن ننظم دفاعنا، في المباريات القليلة الماضية أهدرنا الكثير من النقاط. لذلك علينا أن نلجأ إلى الجانب الدفاعي ونواصل رغبتنا في الفوز".

وأنهى هاردن المباراة برصيد 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة و11 متابعة، ليحقق ذهبيته (50 مرة) في الـ"تريبل دابل" (ثلاثية الأرقام المزدوجة).

أما دورانت فقد سجل 28 نقطة وتسع متابعات خلال 38 دقيقة شارك فيها بالملعب.



فان فليت يكسر رقماً قياسياً

وفي مباراة أخرى، فجّر فريد فان فليت طاقته ليسجل 54 نقطة قياسية ويساهم في فوز تورونتو رابتورز 123-108 على أورلاندو ماجيك.

وبدا فان فليت، الذي كان أفضل عدد نقاط سابق له 36 نقطة، مهيأ في البداية للإطاحة بسجل كلاي طومسون بالثلاثيات في مباراة واحدة (14)، بعدما سجل 11 ثلاثية في الأرباع الثلاثة الأولى.

لكنه لم يكن قادراً على إضافة ثلاثيات أخرى في الربع الأخير، واكتفى بكسر الرقم القياسي السابق في رابتورز الذي كان باسم ديمار ديروزان مع 52 نقطة عام 2018.

وقال فان فليت بعيد المباراة "لقد كان يومي. لقد أضعت الكثير من الرميات المفتوحة هذا الموسم".

وأضاف "لكن الليلة كانت ليلتي. في بعض الأحيان، تدخل فقط في تلك الوضعية وتجد تلك المنطقة. قام زملائي بعمل رائع في إيجادي بالملعب. كان كرات عدة مجرد التقاط وتسديد".

وتعليقاً على كسر رقم زميله ديروزان، قال فان فليت ممازحاً أنه شعر برضا خاص.

وأضاف "في كل مرة أسجل فيها 30 نقطة في المباراة، أتلقى رسالة نصية من ديمار يخبرني فيها بأنني ضعيف لعدم تجاوزي رقمه القياسي. كنت أفكر فيه بالتأكيد عندما اقتربت من ذلك".

وفي واشنطن، أنهى داميان ليلارد مباراته مع 32 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز 132-121 على واشنطن ويزاردز.

وإلى جانب ليلارد، سجل غاري ترينت جونيور 26 نقطة، فيما أحرز المخضرم كارميلو أنتوني 21 نقطة.

في المقابل تصدر برادلي بيل قائمة مسجلي ويزاردز بـ37 نقطة، تبعه الياباني روي هاشيمورا مع 24 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز يوتا جاز على ديترويت بيستونز 117 - 105، وإنديانا بايسرز على ممفيس غريزليز 134 - 116، فيما خسر غولدن ستايت ووريرز أمام بوسطن سلتيكس 107 - 111.



